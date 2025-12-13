





Αλλαγές φαίνεται πως δρομολογούνται στο «Καλύτερα Δε Γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού, καθώς η εκπομπή του Alpha μπαίνει στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν με στόχο την ανανέωση και την ενίσχυση των τηλεθεάσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Εδώ TV», η παρουσιάστρια έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για «τονώσεις» στο περιεχόμενο, αναζητώντας νέα πρόσωπα που θα μπορούσαν να δώσουν διαφορετικό παλμό στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Όπως μεταφέρθηκε, εξετάζεται η μείωση του τηλεοπτικού χρόνου συγκεκριμένων συνεργατών, καθώς η μέχρι τώρα παρουσία τους δεν φαίνεται να αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Παράλληλα, η Ναταλία Γερμανού φέρεται να πρότεινε την ενίσχυση του κοινωνικού ρεπορτάζ, ρίχνοντας στο τραπέζι ένα όνομα που δεν θα περίμενε κανείς: αυτό του Νάσου Γουμενίδη, ενός δημοσιογράφου με μακρά τηλεοπτική διαδρομή. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Alpha απάντησε αρνητικά, επικαλούμενος περιορισμούς στο budget.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι «δοκιμαστικό», με το κανάλι να προχωρά σε πειραματισμούς και δοκιμές νέων προσώπων στο πάνελ, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι μπορούν να «κουμπώσουν» καλύτερα με τη φιλοσοφία της εκπομπής και να κερδίσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στους πρώτους μήνες του 2026, με το «Καλύτερα Δε Γίνεται» να μπαίνει σε φάση ανασύνταξης, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τηλεοπτική ζώνη.

Πηγή: tvnea.com