2025-12-13 12:07:38
Φωτογραφία για Τηλεθέαση Prime Time και Late Night: Η κυριαρχία του Alpha και η μάχη των ταινιών





Η prime time ζώνη της Τετάρτης έφερε ενδιαφέρουσες ανατροπές στους πίνακες τηλεθέασης του δυναμικού κοινού. Στην κορυφή βρέθηκε η δημοφιλής σειρά «Το Σόι Σου» στον Alpha, με το πρώτο επεισόδιο να συγκεντρώνει 29,2% και το δεύτερο να φτάνει στο εντυπωσιακό 32,8%, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση του κοινού στις κωμικές σειρές.

Ακολουθούν οι κινηματογραφικές προτάσεις, με την ταινία στο Mega να σημειώνει 10,8% και αυτή στο Star 10,7%, ενώ το «Of Greece: Best Of» στον ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 7,6%. Το τηλεπαιχνίδι «Ποιος Θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 6,9%, ενώ η ελληνική ταινία του σταθμού σημείωσε 9,4%. Ειδικότερα, η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 στις 21:00 σημείωσε 6,9%, ενώ η ταινία του Open κινήθηκε στο 5,6%. Στην ΕΡΤ1, η ελληνική ταινία έφτασε μόλις στο 2,2%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Στην Πίεση» περιορίστηκε στο 0,9%.



Στη late night ζώνη, το Mega συνεχίζει να κυριαρχεί με την εκπομπή «Το Φως στο Τούνελ», η οποία σημείωσε 18,9%, ενώ η εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ κινήθηκε στο 11%. Η ξένη ταινία του Star ολοκλήρωσε τη βραδιά με 9,2%.



Πηγή: tvnea.com
