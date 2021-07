Απίστευτο περιστατικό σε ματς πυγμαχίας των Ολυμπιακών αγώνωνΟ Νεοζηλανδός, Ντέιβιντ Νίκα δεν είχε κάποιο πρόβλημα στο να νικήσει με 5-0 τον Γιουνές Μπαάλα στην κατηγορία των βαρέων βαρών (91κ) της πυγμαχίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, πέρα από την απόπειρα του Μαροκινού να τον δαγκώσει στο αυτί του στον τρίτο γύρο!Ο Νίκα πρόλαβε να αποφύγει τη δαγκωματιά και διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή, ο οποίος όμως δεν διέκοψε τον αγώνα, ούτε τιμώρησε τον Μαροκινό πυγμάχο. Τελικά πάντως η επιτροπή πυγμαχίας απέβαλε τον Μπαάλα για αντιαθλητική συμπεριφορά.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S

— Ben Damon (@ben_damon) July 27, 2021«Δεν πίστευα ότι θα ξέφευγε. Προσπάθησε να δαγκώσει το αυτί μου... Πιθανότατα, απλώς, πήρε μια ρουφηξιά ιδρώτα. Με έχουν δαγκώσει ξανά στο στήθος σε αγώνες της Κοινοπολιτείας στο στήθος αλλά εντάξει φίλε, όχι και σε Ολυμπιακούς», δήλωσε ο 25χρόνος Νίκα, εκ των σημαιοφόρων της Νέας Ζηλανδίας στην τελετή έναρξης...