2025-08-30 07:44:39
Φωτογραφία για Τόκιο προς Σεντάι: Ταξίδι με τρένο-σφαίρα του πρωθυπουργού Μόντι με τον Ιάπωνα ομόλογό του
Ο πρωθυπουργός Μόντι πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία για την 15η ετήσια σύνοδο κορυφής Ινδίας-Ιαπωνίας.Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ταξίδεψε το Σάββατο με τρένο υψηλής ταχύτητας από το Τόκιο στο Σεντάι με τον Ιάπωνα ομόλογό του Σιγκέρου Ισίμπα. Οι δύο ηγέτες μοιράστηκαν φωτογραφίες από το ταξίδι τους με το τρένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.ndtv.com«Με τον πρωθυπουργό Μόντι
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, τα 6 ταχύτερα τρένα στον κόσμο, δείτε ποιο τρένο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, τα 6 ταχύτερα τρένα στον κόσμο, δείτε ποιο τρένο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τοποθετούνται απινιδωτές σε μετρό και ταξί
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
To τρένο που τρέχει με 200χλμ την ώρα επί 60 χρόνια και δεν είχε ποτέ δυστύχημα!
To τρένο που τρέχει με 200χλμ την ώρα επί 60 χρόνια και δεν είχε ποτέ δυστύχημα!
Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, τα 6 ταχύτερα τρένα στον κόσμο, δείτε ποιο τρένο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
Από το Shanghai Maglev μέχρι το JR Shinkansen, τα 6 ταχύτερα τρένα στον κόσμο, δείτε ποιο τρένο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας
Κορίτσια από το Μπιχάρ επιβιώνουν αφού ξαπλώνουν ανάμεσα στις γραμμές κάτω από κινούμενο τρένο!
Κορίτσια από το Μπιχάρ επιβιώνουν αφού ξαπλώνουν ανάμεσα στις γραμμές κάτω από κινούμενο τρένο!
Βουλγαρία:Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας
Βουλγαρία:Δύο κορίτσια πήδηξαν από ένα κινούμενο τρένο στον σιδηροδρομικό σταθμό της Κλισούρας
11 απίστευτα πολυτελή ταξίδια με τρένο σε όλο τον κόσμο
11 απίστευτα πολυτελή ταξίδια με τρένο σε όλο τον κόσμο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
η συνάντησή μου με ένα ψιλόλιγνο παλληκάρι – το πολυκόμπι
η συνάντησή μου με ένα ψιλόλιγνο παλληκάρι – το πολυκόμπι
Γίνεται και χειρότερα...Το «καρφί» και το άβολο σποτάκι
Γίνεται και χειρότερα...Το «καρφί» και το άβολο σποτάκι
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (28/8/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (28/8/2025)
Πρωτιά για το ΕΡΤNEWS κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα μπάσκετ Ελλάδας – Ιταλίας
Πρωτιά για το ΕΡΤNEWS κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα μπάσκετ Ελλάδας – Ιταλίας
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στον «αέρα» το πρώτο teaser της συγκλονιστικής σειράς της ΕΡΤ
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Στον «αέρα» το πρώτο teaser της συγκλονιστικής σειράς της ΕΡΤ