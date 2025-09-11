2025-09-11 12:49:38
Φωτογραφία για Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την περιοχή του Τόκιο, διακόπτοντας τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας
Άνθρωποι περπατούν με ομπρέλες εν μέσω καταρρακτώδους βροχής στο κέντρο του Τόκιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2025. (Kyodo)ΤΟΚΙΟ - Ορισμένα δρομολόγια τρένων υψηλής ταχύτητας ανεστάλησαν προσωρινά το απόγευμα της Πέμπτης λόγω καταρρακτωδών βροχοπτώσεων στο Τόκιο και τις γύρω περιοχές.english.kyodonews.netΗ περιοχή Σεταγκάγια του Τόκιο δέχτηκε περίπου 100 χιλιοστά βροχής σε μια ώρα έως τις 2:30 μ.μ., sidirodromikanea
