Φωτογραφία για Η Ρωσία ανασταίνει την Intervision ως «αντίπαλο δέος» της Eurovision
Η Ρωσία ετοιμάζεται να αναβιώσει το μουσικό φεστιβάλ Intervision, παρουσιάζοντάς το ως εναλλακτική στη Eurovision, από την οποία έχει αποκλειστεί μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη σκηνή του Live Arena, λίγο έξω από τη Μόσχα, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από 23 χώρες: από πρώην σοβιετικά κράτη (Λευκορωσία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν), μέλη των BRICS (Βραζιλία, Ινδία, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, ΗΑΕ), αλλά και τη Vassy (Βασιλική Καραγιώργος), που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ.

Για την προώθηση της διοργάνωσης, η ρωσική δημόσια τηλεόραση πρόβαλε ακόμη και βίντεο σε γιγαντοοθόνη στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Ο θεσμός της Intervision ξεκίνησε το 1965 στην Τσεχοσλοβακία, ανεστάλη μετά τα γεγονότα της Πράγας το 1968, αναβίωσε το 1977 στην Πολωνία, αλλά εγκαταλείφθηκε με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Σήμερα, η Μόσχα τον επαναφέρει με στόχο να προωθήσει τις «παραδοσιακές αξίες» και να προβάλει πολιτιστική ισχύ, σε αντιδιαστολή με αυτό που χαρακτηρίζει «εκφυλισμό της Δύσης».


Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι συμμετέχοντες θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους στις μητρικές τους γλώσσες – σε αντίθεση με τη Eurovision όπου κυριαρχούν τα αγγλικά. Ανάμεσα στις εμφανίσεις ξεχωρίζει ο Shaman, γνωστός για τα πατριωτικά του τραγούδια, με το κομμάτι «Κατευθείαν στην καρδιά».

Η μετάδοση θα καλύψει όλες τις χώρες που συμμετέχουν, με συνολικό κοινό που, όπως υποστηρίζει η ρωσική πλευρά, αντιστοιχεί σε περισσότερους από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή πάνω από τον μισό πλανήτη. Ο νικητής δε θα αναδειχθεί από το κοινό, αλλά από μια διεθνή επιτροπή κριτών, σε αντίθεση με τη Eurovision όπου η ψήφος των θεατών παίζει καθοριστικό ρόλο.

Πηγή: tvnea.com
