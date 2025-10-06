2025-10-06 15:35:43

Ένα τοπικό τρένο συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο τρένο στον σταθμό Kajigaya στο Kawasaki, στην επαρχία Kanagawa, νότια του Τόκιο, λίγο μετά τις 11 μ.μ. την Κυριακή..nippon.comΑυτό είχε ως αποτέλεσμα τον εκτροχιασμό του σταθμευμένου τρένου, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.Το τοπικό τρένο, που αποτελούνταν από 10 βαγόνια, έφτανε στην πλατφόρμα εισερχόμενου σταθμού Kajigaya της γραμμής Denentoshi της sidirodromikanea

