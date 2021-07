Η Χρυσή Γραμμή του μετρό της Ντόχα είναι το μεγαλύτερο έργο Μετρό που έχει αναλάβει και υλοποιήσει ελληνική κατασκευαστική εταιρεία στο εξωτερικό και ένα από τα μεγαλύτερα έργα ελληνικής εταιρείας διεθνώς, με τον συνολικό του προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 3 δισ. δολ.της Τέτη ΗγουμενίδηΣτις 3 Αυγούστου λήγει η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών για την αύξηση κεφαλαίου της Ελλάκτωρ, ύψους 120,5 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση του Ομίλου να ανακοινώνει χθες ακόμα μια υπόθεση με πιθανές οικονομικές συνέπειες.Υπέρ του υπεργολάβου και σε βάρος της κοινοπραξίας ALYSJ-JV στην οποία συμμετείχε η Άκτωρ με ποσοστό 32% επιδικάστηκε το ποσό των 98,5 εκατ. δολ. στο πλαίσιο σύμβασης υπεργολαβίας για την εκτέλεση του έργου της Χρυσής Γραμμής (Gold Line) του μετρό της Ντόχα στο Κατάρ.Η ευθύνη των μελών της κοινοπραξίας είναι αναλογική, συνεπώς η συμμετοχή της Άκτωρ στην υποχρέωση εξόφλησης του επιδικασθέντος ποσού αντιστοιχεί σε 31,5 εκατ. δολ.Η εν λόγω διαιτησία ξεκίνησε κατόπιν αιτήσεων που υπεβλήθησαν τέλη του 2017, η ακροαματική διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020, ενώ η κοινοπραξία είχε λάβει επιστολή από το νομικό της παραστάτη, o οποίος εκτίμησε ότι η αξίωση του υπεργολάβου δεν αναμενόταν να ευδοκιμήσει (εκ του αποτελέσματος λάθος εκτίμηση).Η Χρυσή Γραμμή του μετρό της Ντόχα είναι το μεγαλύτερο έργο Μετρό που έχει αναλάβει και υλοποιήσει ελληνική κατασκευαστική εταιρεία στο εξωτερικό και ένα από τα μεγαλύτερα έργα ελληνικής εταιρείας διεθνώς, με τον συνολικό του προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 3 δισ. δολ.Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Ελλάκτωρ, αποτέλεσε μια εξαιρετικά σύνθετη και απαιτητική κατασκευή. Περιλάμβανε την κατασκευή 23,3χλμ. υπογείων σηράγγων και 10 υπογείων Σταθμών υψηλής αρχιτεκτονικής, αισθητικής και πολυτέλειας, με τελευταίας τεχνολογίας αυτοματισμούς και ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.Για τη διάνοιξη των σηράγγων απαιτήθηκε να λειτουργήσουν ταυτόχρονα 6 διαφορετικοί «μετροπόντικες» (TBMs), ενώ στο ζενίθ της κατασκευής απασχολήθηκαν ταυτόχρονα μέχρι και 13.580 εργαζόμενοι από 58 διαφορετικές χώρες.Η διέλευση του έργου υπόγεια, στην καρδιά της πόλης της Ντόχα, σε συνδυασμό με το ιδιόμορφο γεωλογικό περιβάλλον της περιοχής, εμπεριείχε επίσης ιδιαίτερες κατασκευαστικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η ανάγκη υλοποίησης πλήθους κυκλοφοριακών παρακάμψεων και μετατοπίσεων δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, καθώς και η άντληση συνολικά 129 εκατ. κ.μ. υπογείων υδάτων για την κατασκευή των σταθμών, λόγω της υψηλής υπόγειας υδροφορίας της περιοχής.Παράλληλα είναι και ένα έργο με ιδιαίτερη πολυτέλεια. Μεταξύ άλλων το δάπεδο της Χρυσής Γραμμής περιέχει αδρανή υλικά από πραγματικό χρυσό και τους τοίχους των σταθμών κοσμεί μεταλλικό χρυσό πλακάκι, ειδικά παρασκευασμένο για το Μετρό της Ντόχα.Σημειώνεται πως η Aktor Qatar WLL, βραχίονας της Άκτωρ στο Κατάρ, ηγείται επίσης της κοινοπραξίας που σε συνεργασία με την καταριανή εταιρεία Como Facilities Management Servicesέχει αναλάβει με 20ετή σύμβαση και συνολικό προϋπολογισμό 517 εκατ. ευρώ, το έργο συντήρησης ολόκληρου του δικτύου Μετρό της Ντόχα, συνολικού μήκους 100 χλμ. με 37 υπέργειους και υπόγειους σταθμούς, καθώς και του δικτύου Τραμ της πόλης, με 45 υπέργειους και υπόγειους σταθμούς και 3 αμαξοστάσια. Με άλλα λόγια η Ελλάκτωρ συνεχίζει να έχει παρουσία στο Κατάρ στον τομέα των υπηρεσιών.Σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση της διοίκησης της Ελλάκτωρ, η Άκτωρ συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας (στην οποία συμμετέχουν εκτός από την ελληνική εταιρεία η ινδική Larsen & Toubro Limited, οι τουρκικές Yapi Merkezi Insaat Ve Sanayi A.S και Sezai Turkes Feyzi AkkayaMarine Construction STFA και η καταριανή Al Jaber Engineering LLC) προκειμένου να ασκηθεί αγωγή ακύρωσης κατά της διαιτητικής απόφασης και επίκειται απόφαση για το λογιστικό χειρισμό που θα υιοθετηθεί.Υπενθυμίζεται ότι από το σύνολο των 120,5 εκατ. ευρώ της αύξησης κεφαλαίου τα 98,6 εκατ. θα διατεθούν στην Άκτωρ: Ποσό 44,4 εκατ. θα καλύψει υποχρεώσεις που απορρέουν από την έξοδο της Άκτωρ και των θυγατρικών της (Biosar Australia PTY LTD, Biosar Energy (UK) LTD και Biosar Brazil – Energia Renovavel LTDA) από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα στην Αυστραλία (26 εκατ.), στη Βραζιλία (11 εκατ.) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (7 εκατ.), ενώ 54,2 εκατ. θα δοθούν σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.mononews.grsidirodromikanea