2021-08-08 00:17:32

Μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή αρνητικού τεστ θα επιστρέφουν από τα νησιά οι επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς.



Παράταση αεροπορικής οδηγίας πτήσεων εσωτερικού, που θα ισχύει έως τη Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί και επιστροφή από τα νησιά με την προϋπόθεση της επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού τεστ (PCR 72 ωρών / RAPID 48 ωρών / self test 24 ωρών), ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).



Οι επιβάτες από την ηπειρωτική χώρα προς νησιά θα ταξιδεύουν μόνο με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ (PCR 72 ωρών / RAPID 48 ωρών), ή βεβαίωσης νόσησης. Για την επιστροφή από τα νησιά η επιβίβαση των ταξιδιωτών θα γίνεται με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης ή αρνητικού τεστ (PCR 72 ωρών / RAPID 48 ωρών / self test 24 ωρών). Τα υγειονομικά πρωτόκολλα για πτήσεις από τα νησιά προς ηπειρωτική χώρα ισχύουν από Δευτέρα 9 Αυγούστου.



Για την ηλικιακή κατηγορία 12-17 ετών υπάρχει και η δυνατότητα επιβίβασης με self test 24 ωρών. Τα μέτρα έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.

