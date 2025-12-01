2025-12-01 14:12:12

Το «Your Face Sounds Familiar» φαίνεται να επανέρχεται στο προσκήνιο για τα στελέχη του ΑΝΤ1, τα οποία εξετάζουν σοβαρά την πιθανότητα να το εντάξουν ξανά στο πρόγραμμα κατά το δεύτερο μισό της σεζόν. Το ψυχαγωγικό σόου, που επί σειρά ετών παρουσίαζε η Μαρία Μπεκατώρου και προβλήθηκε για έξι κύκλους μέχρι το 2021, παραμένει στη λίστα των διαθέσιμων formats του καναλιού.



Μετά από πέντε χρόνια απουσίας, το project επαναξιολογείται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Reallife, με τις πιθανότητες επιστροφής του να είναι υψηλότερες από ποτέ. Πριν δοθεί το τελικό “πράσινο φως”, ο σταθμός θα εξετάσει το κόστος αλλά και το κατά πόσο υπάρχουν καλλιτέχνες πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια τέτοια παραγωγή.



Όσο για την παρουσίαση, παρότι ακούστηκε πρόσφατα το όνομα της Κατερίνας Καραβάτου, πηγές από τον ΑΝΤ1 τονίζουν ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση, αφού η ίδια προορίζεται για άλλου τύπου ζωντανό πρόγραμμα στη μη ανταγωνιστική ζώνη.



Πηγή: tvnea.com



