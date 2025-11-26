2025-11-26 16:57:44
Φωτογραφία για Η Δανάη Μπάρκα σε συζητήσεις για τηλεοπτική επιστροφή – Το project που βρίσκεται στο τραπέζι



Νέες εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν για την επόμενη τηλεοπτική κίνηση της Δανάης Μπάρκα. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, που αυτή την περίοδο δεν εμφανίζεται σε καθημερινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα, βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Νίκο Κοκλώνη για ένα διαφορετικό είδος project: ένα τηλεπαιχνίδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανάμεσα στα concepts που εξετάζονται βρίσκεται και η επιστροφή του «Celebrity Game Night», το οποίο είχε παρουσιάσει στο παρελθόν η Σμαράγδα Καρύδη. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία, ωστόσο οι συζητήσεις προχωρούν και το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές περιγράφεται εξαιρετικό.

Όπως όλα δείχνουν, η Δανάη Μπάρκα εξετάζει προσεκτικά την επιστροφή της στην τηλεόραση – αυτή τη φορά μέσα από ένα τηλεπαιχνίδι που μπορεί να αποτελέσει μια διαφορετική πρόταση σε σχέση με όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Την ίδια ώρα, η συνεργασία του Open με την Barking Well Media φαίνεται πως ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Μάλιστα, δεν αποκλείεται από τη σεζόν 2026–2027 η εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη να αναλάβει εκ νέου το σύνολο της ψυχαγωγικής ζώνης του σταθμού της Παιανίας.





Πηγή: tvnea.com
Το OPEN ενισχύει το πρόγραμμά του με ενοικιαζόμενες σειρές του MEGA – Ποτε κάνει πρεμιέρα το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα»; - Ποιες μέρες θα παίζει;
Γιορτές στο απόλυτα χριστουγεννιάτικο σπίτι
