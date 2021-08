O παρουσιαστής όλες αυτές τις μέρες προσφέρει εθελοντικά τη βοήθεια του και προφανώς σε κάποιους από τους followers του δεν αρέσει το γεγονός ότι ανεβάζει σχετικά stories.

Ο ίδιος όμως έδωσε την απάντησή του και μάλιστα ήταν οργισμένη.

«Η ζωή έχει χαρές και λύπες, ομορφιές και πίκρες, προσφορά και εθελοντισμό αλλά και η ζωή και η εργασία συνεχίζονται… Όσοι ευερέθιστοι χαλιούνται από τα stories μου, get the [email protected] out of this account. Όπως και να έχει καταλαβαίνω την οπτική σας. Δεν είμαι υποχρεωμένος όμως να τη δεχτώ», έγραψε ενώ μέσα από τα stories του απάντησε και πάλι σε όλους όσοι τον κατηγορούν.

Πηγή: TVNEA.COM