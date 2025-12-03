2025-12-03 12:09:46

Ο Δημήτρης Παπανώτας θέλησε να απαντήσει στα δημοσιεύματα που αφορούν την ηλικία του, μέσα από το Happy Day. Με αφορμή τη συνέντευξη του Μαυρίκιου Μαυρικίου σε γνωστό vidcast, ο δημοσιογράφος του Alpha ξεκαθάρισε τι ισχύει σχετικά με τους… αριθμούς που κυκλοφορούν για εκείνον.



«Έπεσε το μάτι μου στο ίντερνετ στο “Παπανώτας ηλικία” και βλέπω ότι ο ένας με γράφει 67, ο άλλος 64. Παιδιά, αν είχα κλείσει τα 62, θα ‘χα βγει στη σύνταξη. Τόσο απλό. Και πάρτε με τηλέφωνο να με ρωτήσετε όσοι θέλετε», τόνισε χαρακτηριστικά.



«Ότι γράφετε αηδίες… αηδίες! Δηλαδή ό,τι να ‘ναι… Μα 67 ρε συ; Στα 64 δεν θα ‘χα βγει στη σύνταξη;», συμπλήρωσε στο σχόλιό του ο Δημήτρης Παπανώτας εμφανώς ενοχλημένος.



Πηγή: tvnea.com



