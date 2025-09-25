





Ποιος είπε ότι οι πιο τρυφερές ιστορίες δεν έχουν γαβγίσματα, νιαουρίσματα και ουρές που κουνιούνται χαρούμενα; Έχουν και έρχονται για 2η σεζόν στον ΣΚΑΪ, με τη Νίκη Ζαρκάδα και τον αχώριστο βοηθό της, τον Τζόρνταν.

Η εκπομπή «Pet Stories» έρχεται ανανεωμένη για δεύτερη σεζόν για να φωτίσει τη μοναδική σχέση που έχουμε με τους καλύτερούς μας φίλους. Οι ιστορίες της συγκινούν, ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν. Σε κάθε επεισόδιο, η Νίκη και ο Τζόρνταν συναντούν αγαπημένα πρόσωπα από τη μουσική, το θέατρο, την τηλεόραση, τον αθλητισμό και την πολιτική, που μας συστήνουν τους τετράποδους φίλους τους μέσα από αληθινές στιγμές. Επισκέπτονται οργανώσεις και συναντούν ανθρώπους - ήρωες που προσφέρουν στέγη, φροντίδα και προστασία στα ζώα. Αναδεικνύουν προβλήματα που αφορούν την ευζωία, τις δικές σας καταγγελίες για κακοποίηση ζώων και συναντούν ειδικούς για χρήσιμες συμβουλές, tips και προτάσεις για μια πιο pet-friendly καθημερινότητα. Ακόμη, το «Pet Stories» φέρνει στις οθόνες μας viral και pet news από όλο τον κόσμο, προτάσεις υιοθεσίας, συγκινητικές αφηγήσεις και αμέτρητες τρυφερές στιγμές.

Στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 12.30, η Νίκη Ζαρκάδα συναντά τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη και τον αγαπημένο του σκύλο Βάλε. Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλά με συγκίνηση για τη στιγμή που γνώρισε τον Βάλε, για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή του, για την ψυχοθεραπευτική δύναμη που έχει η σχέση με τα ζώα και για τα μαθήματα που του έχει χαρίσει ο τετράποδος φίλος του: την αντιμετώπιση της απώλειας, την υπενθύμιση της αξίας του να ζεις την κάθε στιγμή συνειδητά και τη σημασία του σεβασμού. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, εξομολογείται ότι σε σημαντικούς ρόλους του, όπως στο «Έτερος Εγώ», προσπάθησε να «αντιγράψει» το βλέμμα του σκύλου του, ενώ δηλώνει κατηγορηματικά πως εκεί όπου δεν είναι ευπρόσδεκτος ο Βάλε, δεν πηγαίνει ούτε ο ίδιος.

Επίσης, γνωρίζουμε τη Μαριάνθη, ένα άλογο που βρέθηκε να παλεύει για τη ζωή του μετά την εγκατάλειψη που ακολούθησε τον θάνατο του ιδιοκτήτη της στην Αιδηψό. Η συγκλονιστική της διάσωση και η μεταφορά της στην Αθήνα από μια ομάδα αφοσιωμένων εθελοντών του Athens Happy House αποκάλυψαν τη δύναμη της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Για μέρες ολόκληρες, άνθρωποι κοιμούνταν δίπλα της, δίνοντας μάχη να τη στηρίξουν μέχρι να σταθεί ξανά όρθια. Σήμερα, η Μαριάνθη αποτελεί ζωντανό σύμβολο ελπίδας και υπενθυμίζει πως ο εθελοντισμός μπορεί να αλλάξει την εξέλιξη ακόμη και στο πιο σκοτεινό σενάριο κακοποίησης ζώων.

Για 2η σεζόν, το Pet Stories ξεκινά το τηλεοπτικό του ταξίδι γεμάτο αγάπη, τρυφερότητα, αφοσίωση και γνώση – ένα ταξίδι, που ίσως μας εμπνεύσει να ανοίξουμε την καρδιά και το σπίτι μας σε έναν νέο φίλο.

Παρουσίαση: Νίκη Ζαρκάδα

Αρχισυνταξία: Μαρίνα Χαραλάμπους

Σκηνοθεσία: Άγγελος Βινιεράτος

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Eλένη Ευσταθίου

Pet Stories

*Full of Love

Με τη Νίκη Ζαρκάδα και τον… Τζόρνταν για 2η σεζόν στον ΣΚΑΪ







Πηγή: tvnea.com