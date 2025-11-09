





Στη μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη της Κυριακής, την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε η ελληνική ταινία του Star, η οποία σημείωσε το εντυπωσιακό 17,6%.

Ακολούθησε σε δυναμική η επανάληψη του «Τροχού της Τύχης», που ανέβηκε στη δεύτερη θέση με 14,1%, ενώ η ελληνική ταινία του ANT1 κατέγραψε 13,1%. Το «Καλύτερα δεν Γίνεται» στον Alpha κινήθηκε στο 12,3%, με την ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 να ακολουθεί πολύ κοντά στο 12%.

Λίγο πιο κάτω, το «The Chase» στο Mega σημείωσε 11,1%, ενώ το «Kitchen Lab» στον Alpha έκλεισε με 8,8%. Στο ίδιο εύρος κινήθηκαν και οι «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, που έφτασαν το 8,6%. Το «Star System» σημείωσε 6,6%, ενώ το «Pet Stories» στον ΣΚΑΪ άγγιξε το 4,5%.

Πιο χαμηλές επιδόσεις σημείωσαν το «Μαμά Δες» της ΕΡΤ1 με 3,5%, το «Weekend Live» με 3,3%, καθώς και η νέα εκπομπή του Open, «Happy Hours», που έκλεισε στο 3,1%. Στο κάτω άκρο της λίστας, η εκπομπή «Generation ΣΚ» περιορίστηκε στο 1,2%.

Πηγή: tvnea.com