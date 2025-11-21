2025-11-21 20:10:43
Λίγο πριν από την πρεμιέρα σε γνωστό νυχτερινό χώρο της Κυψέλης, η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στην κάμερα του Happy Day και στον Αλέξανδρο Ρούτα, ανοίγοντας την καρδιά της για ένα προσωπικό της λάθος του παρελθόντος.

Η τραγουδίστρια, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου, αποκάλυψε πως υπήρξαν στιγμές στη ζωή της όπου είχε οδηγήσει έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Η ίδια τόνισε πως δεν είναι κάτι για το οποίο είναι περήφανη, επισημαίνοντας ότι το έχει μετανιώσει βαθιά και πως σήμερα αντιμετωπίζει το ζήτημα με περισσότερη υπευθυνότητα και ωριμότητα.

«Δεν είναι θέμα εικόνας, αν συλληφθεί κάποιος χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν είναι θέμα δημόσιου προσώπου, αλλά ανθρώπου γενικά. Είτε είναι δημόσιο είτε δεν είναι, το ίδιο και το αυτό είναι. Κάνει κακό στον εαυτό του άμα το κάνει αυτό.

Θα πω στο παρελθόν ότι είχα οδηγήσει και εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένα δυο ποτά. Ξέρεις πόσο το έχω μετανιώσει; Καλύτερα να με έπιαναν και να μου έβαζαν πρόστιμο για να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Να με έπιαναν. Χτύπα ξύλο, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει συμβεί κάτι αλλά αν μου συνέβαινε; Δεν θα χτυπούσα μετά το κεφάλι μου στον τοίχο;» αποκάλυψε η Μελίνα Ασλανίδου.

Πηγή: tvnea.com
