Μπορεί ακόμα να μην έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα για το πρώτο μισό της σεζόν στον ΑΝΤ1, αλλά ήδη υπάρχει ένας προγραμματισμός σχετικά με τα προγράμματα που θα δούμε στο κανάλι από Γενάρη και μετά...

4 είναι τα φορμάτ που φαίνεται πως θα έρθουν για να καλύψουν τα κενά που θα αφήσουν το "Game of chefs" που θα ολοκληρωθεί τα Χριστούγεννα και του "Ελλάδα έχεις ταλέντο" που θα μας αποχαιρετήσει στα τέλη Γενάρη.

Το πρώτο είναι ο δεύτερος κύκλος της "Φάρμας", που βέβαια θα ξεκινήσει γυρίσματα στα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη, ωστόσο από τις αρχές Γενάρη στόχος του ΑΝΤ1 είναι να βγει στον αέρα. Το δεύτερο είναι το εβδομαδιαίο "Ninja Warrior" που αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο. Το τρίτο είναι η νέα κωμική εβδομαδιαία σειρά του Μάρκου Σεφερλή που θα γυρίζεται μπροστά σε ζωντανό κοινό και το τέταρτο είναι η ελληνοποίηση μίας τούρκικης σειράς, ώστε το κανάλι να έχει και τρίτο σήριαλ πέρα από τον "Ήλιο" και τις "Άγριες Μέλισσες".

Όσο για το πολυαναμενόμενο "I am celebrity get me out of here", το πιο πιθανό είναι να γυριστεί το Καλοκαίρι, ώστε να κάνει πρεμιέρα του χρόνου τον Σεπτέμβριο.

