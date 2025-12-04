2025-12-04 10:19:51
Φωτογραφία για Πρωτιά για τις “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη – Πώς κινήθηκαν οι υπόλοιπες εκπομπές



Σαφές προβάδισμα κατέγραψαν οι “Αποκαλύψεις” του ΑΝΤ1 στη μεσημεριανή ζώνη, καθώς η εκπομπή βρέθηκε στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης με 10,3% στο δυναμικό κοινό. Η σταθερή θεματολογία και ο έντονος ενημερωτικός της χαρακτήρας φαίνεται πως συνέβαλαν στην πρωτιά της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι “Αλήθειες με τη Ζήνα” στο Star, συγκεντρώνοντας 9,2%, συνεχίζοντας την παραδοσιακά ισχυρή παρουσία τους στη ζώνη. Τρίτη σε σειρά κατάταξης ήταν η εκπομπή “Live You” του ΣΚΑΪ με 6,7%, που διατήρησε το δικό της σταθερό κοινό.

Ανοδική πορεία σημείωσε η εκπομπή του Open “Ώρα για Ψυχαγωγία”, η οποία ανέβηκε στο 4,5%, δείχνοντας ότι χτίζει σταδιακά δυναμική. Αντίθετα, το “Όπου Υπάρχει Ελλάδα” του ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 2,9%, ενώ η εκπομπή “Ποπ Μαγειρική” της ΕΡΤ1 συγκέντρωσε 2,1%.



Πηγή: tvnea.com
