Η μετάβαση των χρηστών από τα Windows 10 στα Windows 11 αποδεικνύεται αισθητά πιο αργή σε σύγκριση με το κύμα αναβάθμισης που είχε παρατηρηθεί όταν κυκλοφόρησαν τα Windows 10. Παρότι το λειτουργικό της Microsoft έχει πλέον εισέλθει στη φάση λήξης υποστήριξης, τα Windows 10 εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά δημοφιλή τόσο για καταναλωτές όσο και για επιχειρήσεις.

Την τάση αυτή επιβεβαίωσε η Dell αυτή την εβδομάδα, αποκαλύπτοντας ότι περίπου 500 εκατομμύρια PCs που μπορούν τεχνικά να αναβαθμιστούν στα Windows 11… δεν το κάνουν. Ο Jeffrey Clarke, COO της Dell, δήλωσε σε κλήση αποτελεσμάτων για το Q3 πως αυτή η τεράστια ομάδα συστημάτων αντιπροσωπεύει το συνολικό PC market και όχι μόνο συσκευές της Dell. Επιπλέον, ανέφερε ότι άλλα 500 εκατομμύρια PCs, ηλικίας άνω των τεσσάρων ετών, δεν πληρούν τις αυστηρότερες προϋποθέσεις που εισήγαγε η Microsoft για τα Windows 11.

Ο Clarke βλέπει σε αυτή την κατάσταση μια ευκαιρία να κατευθύνει τους χρήστες προς νεότερα Windows 11 μοντέλα και σύγχρονα AI PCs, αλλά προειδοποιεί ότι η αγορά υπολογιστών αναμένεται να παραμείνει σχετικά στάσιμη μέσα στο 2025.

Το στοιχείο των “500 εκατομμυρίων που δεν αναβαθμίζουν” είναι η πρώτη επίσημη ένδειξη του μεγέθους της απροθυμίας των χρηστών να αφήσουν πίσω τα Windows 10 — ένα λειτουργικό που, παρότι δεκαετίας, παραμένει άκρως σταθερό, οικείο και λειτουργικό για εκατομμύρια επιχειρήσεις.

Η Microsoft είχε αυστηροποιήσει τις απαιτήσεις για το Windows 11, απαιτώντας TPM 2.0 και νεότερους επεξεργαστές, αφήνοντας έτσι πίσω τεράστιο αριθμό PCs της προηγούμενης δεκαετίας. Πολλοί αναλυτές περίμεναν ότι σημαντικό μέρος των χρηστών θα έμενε στα Windows 10 λόγω αυτών των περιορισμών, αλλά η εμμονή στο παλιό λειτουργικό φαίνεται ακόμη μεγαλύτερη από τις προβλέψεις.

Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής των Windows, Pavan Davuluri, ανέφερε πρόσφατα ότι “nearly a billion people rely on Windows 11”. Ωστόσο, ο ακριβής ορισμός του “rely” παραμένει θολός, καθώς στο παρελθόν η Microsoft συνήθιζε να δημοσιοποιεί συγκεκριμένα μηνιαία δεδομένα συσκευών και όχι γενικές δηλώσεις.

Η εικόνα που σχηματίζεται είναι ξεκάθαρη: το Windows οικοσύστημα βρίσκεται σε μεταβατική φάση, αλλά οι χρήστες δεν δείχνουν πρόθυμοι να ακολουθήσουν τον ρυθμό που επιδιώκει η Microsoft.

