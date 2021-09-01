ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.ΣΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ .
2021-09-01 08:10:32
Ε.ΣΥ. – ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Τ.Κ. 30005 ΕΛΛΑΣ
Α.Φ.Μ. 997343310, Δ.Ο.Υ.Ε΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ. +30 2641 305643,
E-MAIL: [email protected]
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 30/8/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29/8/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΕΚΑΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ. Διαβάστε περισσότερα » ximeronews
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