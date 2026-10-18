2026-10-18 22:39:39
Φωτογραφία για Γ. Ιωάννου (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος): Στην επόμενη φάση αναδιοργάνωσης ο ελληνικός σιδηρόδρομος.
Με την ενεργοποίηση της συνεργασίας με τη γερμανική Deutsche Bahn, την έγκριση 582 προσλήψεων και ένα επενδυτικό πλάνο άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιχειρεί να περάσει στην επόμενη φάση αναδιοργάνωσης ο ελληνικός σιδηρόδρομος.Σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ -ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ, καθηγητής Γιώργος Ιωάννου, παρουσιάζει συνοπτικά το επενδυτικό πλάνο, τον sidirodromikanea
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