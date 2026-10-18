2026-10-18 22:39:39
Με την ενεργοποίηση της συνεργασίας με τη γερμανική Deutsche Bahn, την έγκριση 582 προσλήψεων και ένα επενδυτικό πλάνο άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, επιχειρεί να περάσει στην επόμενη φάση αναδιοργάνωσης ο ελληνικός σιδηρόδρομος.Σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ -ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ, καθηγητής Γιώργος Ιωάννου, παρουσιάζει συνοπτικά το επενδυτικό πλάνο, τον sidirodromikanea
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