2026-10-17 11:31:56

Σύμφωνα με τον Μάριο Σπανάκη, Διδάκτορα Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής, o ρόλος των φαρμακοποιών στη φαρμακευτική φροντίδα για τους εμβολιασμούς δεν περιορίζεται μόνο στη χορήγησή τους. Είναι όλη η αξία και η δράση που δημιουργούν γύρω από την πρόληψη μέσω των εμβολιασμών.



«Βελτιστοποίηση του εμβολιασμού των ενηλίκων με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις μέσω ενός πλαισίου με υποστήριξη από φαρμακοποιούς για την ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα: Μια αφηγηματική ανασκόπηση». Αυτός είναι ο τίτλος της μελέτης που ήδη δημοσιεύτηκε στο Pneumon, το επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, και η οποία αναλύει πώς οι κοινοτικοί φαρμακοποιοί μπορούν να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) για να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη.



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