2026-10-17 11:31:56
Φωτογραφία για Οδηγός για τη διεξαγωγή των εμβολίων στα φαρμακεία μέσα από Μελέτη Ελλήνων φαρμακοποιών
Σύμφωνα με τον Μάριο Σπανάκη, Διδάκτορα Φαρμακολογίας και Φαρμακοκινητικής, o ρόλος των φαρμακοποιών στη φαρμακευτική φροντίδα για τους εμβολιασμούς δεν περιορίζεται μόνο στη χορήγησή τους.  Είναι όλη η αξία και η δράση που δημιουργούν γύρω από την πρόληψη μέσω των εμβολιασμών.

«Βελτιστοποίηση του εμβολιασμού των ενηλίκων με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις μέσω ενός πλαισίου με υποστήριξη από φαρμακοποιούς για την ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα: Μια αφηγηματική ανασκόπηση». Αυτός είναι ο τίτλος της μελέτης που ήδη δημοσιεύτηκε στο Pneumon, το επίσημο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, και η οποία αναλύει πώς οι κοινοτικοί φαρμακοποιοί μπορούν να αποτελέσουν τον συνδετικό κρίκο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) για να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μάχη στην κορυφή ανάμεσα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το Happy Day
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μάχη στην κορυφή ανάμεσα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» και το Happy Day
Γερμανία: Πιλοτική σύνδεση φαρμακείων με εφημερεύοντες γιατρούς — Πώς λειτουργεί και τι αμείβεται
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γερμανία: Πιλοτική σύνδεση φαρμακείων με εφημερεύοντες γιατρούς — Πώς λειτουργεί και τι αμείβεται
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τεχνικός Ασφάλειας στα φαρμακεία: Παράταση πιστοποιητικών έως το 2027 – Πώς βρίσκουμε τη βεβαίωσή μας
Τεχνικός Ασφάλειας στα φαρμακεία: Παράταση πιστοποιητικών έως το 2027 – Πώς βρίσκουμε τη βεβαίωσή μας
Γρίπη: Ποια εμβόλια είναι διαθέσιμα φέτος και ποιοι έχουν προτεραιότητα – Το 30% των δόσεων είναι ήδη στα φαρμακεία
Γρίπη: Ποια εμβόλια είναι διαθέσιμα φέτος και ποιοι έχουν προτεραιότητα – Το 30% των δόσεων είναι ήδη στα φαρμακεία
Ελληνική μελέτη: Tα lockdowns φρέναραν τα αντιβιοτικά, η τάση όμως αλλάζει ξανά
Ελληνική μελέτη: Tα lockdowns φρέναραν τα αντιβιοτικά, η τάση όμως αλλάζει ξανά
Νέα μελέτη για τα αστικά λύματα: Περιορισμένη η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο συνολικό τοξικό φορτίο
Νέα μελέτη για τα αστικά λύματα: Περιορισμένη η συμβολή των φαρμακευτικών ουσιών στο συνολικό τοξικό φορτίο
Ο ΦΣΑ διευκρινίζει ότι δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα στα φαρμακεία
Ο ΦΣΑ διευκρινίζει ότι δεν έχει ελεγκτική αρμοδιότητα στα φαρμακεία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το Super Κατερίνα – Ακολουθεί το «Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρώτο το Super Κατερίνα – Ακολουθεί το «Πρωινό»
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή Ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις»
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για το Live News – Ψηλά ο «Τροχός της Τύχης» και το The Chase
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το Star News
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Πρώτο το Star News
Prime Time: Σαρωτικό το «Σόι σου» - Δυνατα οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» αλλά και η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1
Prime Time: Σαρωτικό το «Σόι σου» - Δυνατα οι «Φόνοι στο Καμπαναριό» αλλά και η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1