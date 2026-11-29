2026-11-29 13:02:05

Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η επιμνημόσυνη δέηση που τέλεσαν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί της Βορείου Ελλάδος στη μνήμη των συναδέλφων τους που έχουν φύγει από τη ζωή.Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων, παρουσία πολλών συνταξιούχων σιδηροδρομικών, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη όσων υπηρέτησαν τον ελληνικό sidirodromikanea

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