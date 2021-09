Ο κόσμος του gaming είναι φανταστικός και με μια κονσόλα, έχεις το «εισιτήριο» για να μπεις σε αυτόν. Αμέτρητα παιχνίδια κάθε είδους περιμένουν να τα γνωρίσεις και να ζήσεις τις εμπειρίες που προσφέρουν, ταξιδεύοντας σε γνωστά και άγνωστα μέρη, πραγματικά και μη, με σκοπό να βιώσεις πράγματα που είναι αδύνατα στην πραγματικότητα ή να μπεις σε ρεαλιστικούς κόσμους και να δεις πραγματικές καταστάσεις με άλλο μάτι.

Οι τρεις «μεγάλοι» της βιομηχανίας gaming κατασκευάζουν κονσόλες που προσφέρουν πολύ διαφορετικές εμπειρίες και τρόπους παιχνιδιού, με κοινό παρονομαστή την πλειοψηφία των παιχνιδιών που θα μπορείς να έχεις οποιαδήποτε κονσόλα κι αν προτιμήσεις. Επομένως, οι επιλογές σου είναι αρκετές και παρακάτω θα δούμε ποιες κονσόλες μπορείς να επιλέξεις και για ποιους λόγους, προτού μπεις στον φανταστικό κόσμο του gaming!

Μπες στην «αγκαλιά» του PlayStation!

God of War, Uncharted, The Last of Us, Bloodborne και πολλά ακόμη παιχνίδια που είναι συνώνυμα του PlayStation είναι πολύ πιθανό να τα έχεις παίξει και να τα λατρεύεις. Αυτά τα παιχνίδια μπορείς να τα βρεις μονάχα σε κονσόλες PlayStation κι έτσι η επιλογή κονσόλας είναι ευκολότερη αν τα γνωρίζεις και θέλεις να συνεχίσεις να τα απολαμβάνεις. Πέρα από μια μεγάλη και πολυποίκιλη γκάμα αποκλειστικών τίτλων, οι κονσόλες PlayStation προσφέρουν ξεχωριστές δυνατότητες που δύσκολα θα αφήσεις πίσω σου άπαξ και τις ζήσεις.

Πάρε για παράδειγμα το PlayStation 5, με το χειριστήριο DualSense που διαθέτει απτική ανάδραση για να νιώθεις και την παραμικρή δόνηση αλλά και σκανδάλες δυναμικής απόκρισης που αντιστέκονται στο πάτημα ώστε να νιώθεις κάθε ενέργειά σου στις άκρες των δακτύλων. Επιπλέον, φωτίζεται γύρω από την επιφάνεια αφής και μέσω του φωτισμού μπορείς να μάθεις χρήσιμες πληροφορίες για το παιχνίδι, όπως το επίπεδο του HP σου ανάλογα με το χρώμα του φωτισμού. Στο κάτω μέρος του χειριστηρίου βρίσκεται ενσωματωμένο μικρόφωνο για εύκολη επικοινωνία με την ομάδα σου σε online games και ένα μικρό ηχειάκι από όπου θα ακούς ήχους των παιχνιδιών.

Στο… κυρίως πιάτο, η κονσόλα αποδίδει σε έως και 4K/120fps σε συμβατές τηλεοράσεις, ενώ επίσης υποστηρίζει Ray Tracing σε συμβατά παιχνίδια με αποτέλεσμα άκρως ρεαλιστικό φωτισμό και αντανακλάσεις που μεταμορφώνουν πλήρως την όψη ενός παιχνιδιού. Βάλε στην… εξίσωση και τον ταχύτατο δίσκο SSD που πρακτικά μηδενίζει τους χρόνους αναμονής σε οποιοδήποτε σημείο που χρειάζεται φόρτωση κι έχεις μια ισχυρή κονσόλα ικανή να παίξει παιχνίδια σε υψηλές αναλύσεις με υψηλό ρυθμό καρέ και εκπληκτικά γραφικά αλλά και καινοτόμους τρόπους να απολαύσεις τα καλύτερα παιχνίδια της γενιάς.

Γνώρισε τα εκπληκτικά Xbox!

Αν μια λέξη χαρακτήριζε τις κονσόλες Xbox, θα ήταν «ευκολία». Επιλέγοντας μια κονσόλα Xbox, έχεις εύκολα πρόσβαση σε εκατοντάδες παιχνίδια μέσω της υπηρεσίας Xbox Game Pass, η οποία με μια χαμηλού κόστους μηνιαία συνδρομή σου προσφέρει πλήρη παιχνίδια κάθε είδους για να κατεβάσεις και να παίξεις χωρίς περιορισμούς. Από την άλλη, υποστηρίζουν παιχνίδια Xbox Series X|S όπως και όλα τα παιχνίδια Xbox One αλλά και εκατοντάδες παιχνίδια Xbox 360 και πρωτότυπου Xbox, τα οποία παίζει και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις βελτιώνει με καινοτόμες λειτουργίες όπως το Auto HDR και FPS Boost.

Πέραν αυτών, τα νεότερα παιχνίδια επωφελούνται άλλων τεχνολογιών, όπως η ανάλυση 4K Ultra HD και η δυνατότητα απόδοσης σε 120fps με την υποστήριξη Variable Refresh Rate σε συμβατές τηλεοράσεις, μια τεχνολογία που εγγυάται εξομάλυνση της εικόνας σε περίπτωση που ο ρυθμός καρέ μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Φυσικά, υποστηρίζει Ray Tracing κι έτσι παιχνίδια που το υποστηρίζουν θα δείχνουν φωτορεαλιστικά, με εκπληκτικά αληθοφανή φωτισμό σε κάθε σκηνή, δείχνοντάς σου τις δυνατότητες της νέας γενιάς. Πέρα από κλασικά franchises όπως Halo, Gears of War και Forza η Microsoft έχει επενδύσει σε νέες σειρές όπως το Hellblade και την αναβίωση παλαιότερων σειρών όπως τα Fable και Perfect Dark.

Το καλύτερο κομμάτι των Xbox Series X|S είναι η ευελιξία τους – το Xbox Series X είναι ισχυρότερο, αποδίδει σε υψηλότερη ανάλυση και δέχεται φυσικούς δίσκους ενώ το Xbox Series S αποδίδει σε ανάλυση 2K και είναι εντελώς ψηφιακό, όμως αρκετά οικονομικότερο. Σε κάθε άλλο κομμάτι, από την υποστήριξη 120Hz και VRR έως το Ray Tracing και τον ταχύτατο δίσκο SSD, οι δύο κονσόλες είναι ολόιδιες οπότε η επιλογή μιας εκ των δύο έχει να κάνει με το πώς και πόσο σκοπεύεις να παίζεις. Κι αν κάνεις τη μετάβαση από Xbox One σε ένα Xbox Series X|S τότε μπορείς να κρατήσεις όλα σου τα αξεσουάρ και παιχνίδια για να συνεχίσεις να τα χρησιμοποιείς στη νέα σου κονσόλα, αν όχι και με κάποιες βελτιώσεις απόδοσης στα παιχνίδια.

Ζήσε τη μαγεία της Nintendo!

Αν μη τι άλλο, η Nintendo έχει πολύ «βαρύ» όνομα, εν μέρει λόγω της δημιουργικότητάς της μεταξύ άλλων. Στην πιο πρόσφατη γενιά κονσολών, η ιαπωνική εταιρεία αποφάσισε να ενώσει δύο κόσμους: gaming σε τηλεόραση και φορητό gaming. Το αποτέλεσμα ήταν το Nintendo Switch, μια υβριδική κονσόλα που μπορεί άνετα να παίξει στην τηλεόραση τα τελευταία παιχνίδια που κυκλοφορούν κι αν χρειαστεί να φύγεις, μπορεί να βγει από τη βάση του και να σε ακολουθήσει οπουδήποτε ως φορητή κονσόλα για να συνεχίσεις εντελώς απρόσκοπτα το παιχνίδι.

Πρακτικά, είναι το ισχυρότερο handheld που κυκλοφορεί, με ζωηρή οθόνη ανάλυσης 720p ενώ μπορεί να αποδώσει σε έως και 1080p όταν συνδέεται σε τηλεόραση. Όσο για το χειρισμό, η… πινελιά της Nintendo δε θα μπορούσε να λείπει. Τα δύο Joy-Cons, δηλαδή τα χειριστήρια αριστερά και δεξιά της κονσόλας, μπορούν να παραμένουν πάνω της όσο παίζεις φορητά ή να αφαιρεθούν και να συνδυαστούν σε ένα παραδοσιακό χειριστήριο όταν παίζεις στην τηλεόραση ή ακόμη και φορητά. Τα Joy-Cons διαθέτουν πολλαπλούς αισθητήρες, από υπερύθρων έως κίνησης, προκειμένου να σου δώσουν νέους τρόπους παιχνιδιού.

Για παράδειγμα, στο The Legend of Zelda: Skyward Sword HD μπορείς να χειριστείς το ξίφος και την ασπίδα με τα χειριστήρια μιμούμενος τις πραγματικές κινήσεις που θα έκανες. Στο Mario Kart 8 Deluxe μπορείς να κρατάς το χειριστήριο πλάγια και να στρίβεις όπως θα έκανες με ένα τιμόνι, για να οδηγείς με πιο ρεαλιστικό τρόπο. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που εκμεταλλεύονται με διαφορετικό τρόπο τις μοναδικές δυνατότητες των Joy-Cons -μπορούν ακόμη και να «διαβάσουν» Amiibo- και περιμένουν να τα ανακαλύψεις και να διασκεδάσεις με αυτά. Αν δε σε βολεύουν τα Joy-Cons, τότε το Pro Controller θα σε βολέψει σίγουρα, καθότι σχεδιασμένο ως παραδοσιακό χειριστήριο διαθέτοντας όμως γυροσκόπιο για ανίχνευση κίνησης, HD Rumble και NFC για ανίχνευση Amiibo.

