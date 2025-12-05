Τι προτεί

νει το TechSpot, πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα ελληνικά ράφια & τι σημαίνει το 2026 για όσους στήνουν νέο PC

Το TechSpot ξεχωρίζει τον Ryzen 7 9800X3D ως το απόλυτο gaming CPU του 2025, με τους Ryzen 5 7600 και Ryzen 7 7700 να προσφέρουν τον καλύτερο συνδυασμό τιμής και επιδόσεων.Στην ελληνική αγορά, οι τιμές επιβεβαιώνουν ότι η πλατφόρμα AM5 είναι σήμερα η πιο λογική επιλογή για νέο gaming build.Με το AM5 να συνεχίζεται και το 2026, ενώ το LGA1700 ολοκληρώνει τον κύκλο του, όποιος επενδύει τώρα σε AM5 εξασφαλίζει καθαρό upgrade path προς Zen 6/X3D.Τι λέει το TechSpot: ο σκελετός των επιλογών

Το «The Best CPUs: Productivity and Gaming, Early 2025 Update» του TechSpot συμπυκνώνει δεκάδες benchmarks σε πέντε καθαρές κατηγορίες, διαχωρίζοντας ό,τι έχει πραγματική αξία από ό,τι απλώς υπάρχει στο ράφι.

Intel Core i5-12400F ως φθηνή αναβάθμιση σε υπάρχουσα πλατφόρμα.Ryzen 5 7600 ως «Best CPU για νέο gaming PC».Ryzen 7 7700 / 7700X ως το καλύτερο value στη μεσαία κατηγορία.Ryzen 7 9800X3D ως το καλύτερο gaming CPU.Ryzen 9 9950X ή Intel Core Ultra 9 285K για παραγωγικότητα.

Για τον gamer, ο πυρήνας των επιλογών είναι ξεκάθαρος: Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 και φυσικά Ryzen 7 9800X3D.

Το TechSpot συνοψίζει:

Ο 9800X3D είναι ο απόλυτος gaming πρωταθλητής, με μοναδικό μειονέκτημα την υψηλή τιμή.Ο 7700 προσφέρει σχεδόν την ίδια εμπειρία για τους περισσότερους χρήστες, με κορυφαία σχέση τιμής-απόδοσης.Ο 7600 είναι το λογικό σημείο εκκίνησης σε νέο AM5 build.Πώς μεταφράζεται αυτό στην ελληνική αγορά

Οι ελληνικές τιμές είναι πιο ψηλές από τις αμερικανικές τιμές λιανικής αγοράς, αλλά η μεταξύ τους σχέση παραμένει ίδια. Στα τέλη 2025 βλέπουμε:

Ryzen 5 7600: 160–170 €Ryzen 7 7700: 230–260 €Ryzen 7 9800X3D: 480–500 €Intel Core i5-12400F: 140–150 €

1. Budget αναβάθμιση σε υπάρχουσα πλατφόρμα



Αν κάποιος διαθέτει ήδη σύστημα με LGA1700 και μνήμη DDR4, ο Intel Core i5-12400F εξακολουθεί να αποτελεί μια οικονομικά λογική λύση για να επεκτείνει τη ζωή της πλατφόρμας του για 1080p και ελαφρύ 1440p gaming. Η σχέση τιμής-απόδοσης παραμένει καλή και δεν απαιτείται επένδυση σε νέα μητρική ή μνήμες. Ωστόσο, για νέο σύστημα δεν έχει νόημα, καθώς το LGA1700 βρίσκεται ουσιαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής του και δεν προσφέρει καμία προοπτική αναβάθμισης μετά την τρέχουσα γενιά.

2. Νέο gaming build με value



Για όσους στήνουν νέο PC με περιορισμένο αλλά προσεκτικά τοποθετημένο budget, ο Ryzen 5 7600 παραμένει η πιο φυσική είσοδος στον κόσμο του AM5. Συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση, εξαιρετικές επιδόσεις σε gaming τίτλους και, κυρίως, προσφέρει καθαρή πορεία αναβάθμισης για Zen 5X3D και Zen 6 χωρίς αλλαγή μητρικής. Είναι η επιλογή που επιτρέπει να επενδύσεις σήμερα σε μια σύγχρονη πλατφόρμα και να την αναβαθμίσεις μόνο όταν πραγματικά χρειαστεί.

3. 1440p / high-refresh mid-range

Ο Ryzen 7 7700 είναι ίσως ο πιο ισορροπημένος επεξεργαστής για gaming στην ελληνική αγορά σήμερα. Οι 8 πυρήνες του προσφέρουν άνεση σε σύγχρονα παιχνίδια, υποστηρίζουν άνετα streaming και multitasking και διατηρούν χαμηλή κατανάλωση χωρίς περίεργες απαιτήσεις σε ψύξη. Συνδυάζει πολύ καλές επιδόσεις στα 1440p με υψηλά framerates, χωρίς να ανεβάζει το κόστος σε επίπεδα «premium». Για την πλειονότητα των χρηστών είναι το πιο ρεαλιστικό all-around CPU για δυνατό gaming σύστημα.

4. Ο απόλυτος gaming επεξεργαστής



Ο Ryzen 7 9800X3D παραμένει ο κορυφαίος gaming επεξεργαστής της εποχής του, δίνοντας τα καλύτερα frametimes, την υψηλότερη σταθερότητα και συνολικά την καλύτερη εμπειρία σε τίτλους που εξαρτώνται έντονα από την CPU. Παρ’ όλα αυτά, με τιμή κοντά στα 500 ευρώ στην ελληνική αγορά, απευθύνεται σε εκείνους που έχουν ήδη πολύ ισχυρή GPU και high-refresh οθόνη, επειδή για τους περισσότερους gamers τα ίδια χρήματα θα αποδώσουν μεγαλύτερη συνολική αναβάθμιση αν κατευθυνθούν προς την κάρτα γραφικών και όχι προς την CPU.

Παρότι το AM5 παραμένει η πιο σταθερή βάση για νέο gaming σύστημα, αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό κόστος εισόδου είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με μια Intel DDR4 λύση, καθώς μια αξιοπρεπής B650 μητρική και ένα σετ DDR5 ανεβάζουν λίγο τον συνολικό προϋπολογισμό. Το κόστος αυτό αντισταθμίζεται από το σαφές upgrade path προς Zen 6, αλλά για έναν χρήστη που κυνηγάει το απόλυτο budget build είναι μια παράμετρος που πρέπει να υπολογιστεί. Στο ίδιο πλαίσιο, οι νεότεροι Ryzen 5 9600X και Ryzen 7 9700X δεν περιλαμβάνονται στις προτεινόμενες επιλογές επειδή η διαφορά επιδόσεων σε gaming σε σχέση με τους 7600/7700 είναι περιορισμένη, ενώ οι τιμές τους παραμένουν αισθητά υψηλότερες. Αν πέσουν σημαντικά στο μέλλον, μπορεί να αποκτήσουν καλύτερο value, αλλά προς το παρόν δεν αλλάζουν τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Τι έρχεται το 2026; το upgrade path που αγοράζεις σήμερα

Η ερώτηση «να αγοράσω τώρα ή να περιμένω Zen 6 / Nova Lake;» απασχολεί σχεδόν κάθε gamer που στήνει σύστημα τέλη 2025, ειδικά με τις νέες γενιές να βρίσκονται τόσο κοντά. Τα δεδομένα όμως δείχνουν ότι η κατάσταση δεν είναι συμμετρική μεταξύ AMD και Intel. Από τη μία, η AMD επιβεβαίωσε ότι οι Zen 6 θα κυκλοφορήσουν το 2026 στηρίζοντας το AM5. Αυτό δίνει πραγματικό νόημα στην αγορά ενός συστήματος με Ryzen 5 7600 ή Ryzen 7 7700 σήμερα: όποιος επενδύσει τώρα σε AM5 θα μπορεί να αναβαθμίσει αργότερα σε Zen 6 ή Zen 6X3D χωρίς αλλαγή μητρικής και χωρίς έξτρα κόστος πέρα από την ίδια την CPU. Με απλά λόγια, αγοράζεις κάτι που έχει ξεκάθαρο μέλλον.

Από την άλλη πλευρά, η Intel ετοιμάζει την τελική ανανέωση των Arrow Lake για το 2026 και στη συνέχεια τη μεγάλη μετάβαση σε Nova Lake με νέο socket, το LGA1954. Αυτό σημαίνει ότι όποιος αγοράσει σήμερα επεξεργαστή για LGA1700 αγοράζει, πρακτικά, μια πλατφόρμα που δεν θα αναβαθμιστεί ξανά. Αν κάποιος σκέφτεται σοβαρά να πάει σε Intel, είναι πιο λογικό να περιμένει τη νέα γενιά αντί να επενδύσει τώρα σε κάτι που θα μείνει στάσιμο από τον πρώτο κιόλας χρόνο χρήσης.

Για τους gamers στην Ελλάδα, η εικόνα είναι ακόμη πιο καθαρή. Για ένα νέο gaming PC το 2025, η πλατφόρμα AM5 είναι αυτή τη στιγμή η πιο ασφαλής επιλογή: προσφέρει πολύ δυνατό performance σήμερα, ανταγωνιστικές τιμές και κυρίως μια ξεκάθαρη πορεία αναβάθμισης για τουλάχιστον μία ακόμη γενιά επεξεργαστών. Αν κάποιος έχει ήδη σύστημα LGA1700, ο 12400F μπορεί να τον εξυπηρετήσει άνετα για 2–3 χρόνια ακόμη, ειδικά σε 1080p και 1440p, αλλά η επόμενη σοβαρή αναβάθμιση θα απαιτήσει οπωσδήποτε αλλαγή πλατφόρμας.

Όσο για τον Ryzen 7 9800X3D, παραμένει η premium λύση για όσους έχουν ήδη πολύ ισχυρή GPU και high-refresh οθόνη και θέλουν την απόλυτη σταθερότητα στα frametimes. Δεν είναι ο «λογικός» επεξεργαστής για όλους, αλλά είναι ο κορυφαίος για όσους κυνηγούν κάθε τελευταίο ποσοστό απόδοσης.

Τέλος, όλα δείχνουν ότι το 2026 θα συνεχίσει η ίδια τάση: τα μοντέλα X3D της AMD οδηγούν τις πωλήσεις και είναι πολύ πιθανό οι Zen 6X3D να διατηρήσουν την ίδια φιλοσοφία των μεγάλων cache, της υψηλής απόδοσης και της premium τιμής. Με αυτή τη δυναμική, το AM5 παραμένει η πιο σταθερή και προβλέψιμη βάση για gaming αναβάθμιση μέχρι τουλάχιστον το 2027.

freegr

