2025-12-10 11:35:14

Με έντονο ανταγωνισμό και μεγάλες διαφοροποιήσεις κινήθηκε η prime time ζώνη, με το Ράδιο Αρβύλα να επικρατεί ξεκάθαρα στο δυναμικό κοινό, καταγράφοντας 18,6% και βγαίνοντας πρώτο στη βραδινή μάχη.



Στη δεύτερη θέση της κατάταξης ακολούθησε η δραματική σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» με 13,8%, σημειώνοντας ισχυρή παρουσία. Λίγο πιο πίσω βρέθηκε το «Na m Agapas» με 13,1%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» κράτησε ψηλά τα ποσοστά του με 12,6%.



Σταθερή δύναμη της ζώνης παρέμεινε και «Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος», που κατέγραψε 11,2%, ενώ το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» σημείωσε 10,4%. Το «Grand Hotel» κινήθηκε επίσης σε αξιοπρεπή επίπεδα με 10,1%.



Πιο χαμηλά, η «Φάρμα» συγκέντρωσε 9,5%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «The Wall» έφτασε το 7%. Η κωμωδία «Γιατί ρε Πατέρα;» κατέγραψε 6,9%, το «Real View» σημείωσε 4,1%, ενώ η ελληνική ταινία της ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 3,4%. Ακολούθησαν το «Το Παιδί» με 2,6%, το «Καλά θα Πάει Κι Αυτό» με 2,2%, ενώ χαμηλότερα όλων βρέθηκε η σειρά «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα» με 1,3%.



Late Night ζώνη



Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» κυριάρχησε με 13,8%, συνεχίζοντας την ισχυρή του πορεία. Το «Money Drop» σημείωσε 6,5%, ενώ η εκπομπή «Status Quo» ακολούθησε με 5,7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της μεταμεσονύκτιας τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ