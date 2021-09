tvnea

Σταθερή στην πρώτη θέση είναι η σειρά «Σασμος» που φαίνεται πως κερδίζει τις εντυπώσεις και στις 21.00 . Σταθερά στα νούμερα τόσο το GNTM όσο και Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ που παιζει μέχρι 23:30.Συνεχίζει με μονοψήφια το GAME OF CHEFS , όπως και το TOP CHEF.ΑναλυτικάΣΑΣΜΟΣ 25,3GREECE S NEXT TOP MODEL 20.7ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 20,4GAME OF CHEFS 7,0TOP CΗEF 4,5BIG BROTHER 10,9*Mη καθαρά ποσοστά τηλεθέασηςΠηγή: TVNEA.COM