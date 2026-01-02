





Το 2025 ανήκει ξεκάθαρα στον Alpha. Με σταθερότητα και ανάμεσα σε έντονο ανταγωνισμό, ο Alpha ξεχώρισε και παρέμεινε σταθερά μπροστά.

2025 – Ολόκληρη τη χρονιά στην πρώτη θέση

Η συνολική εικόνα της χρονιάς δίνει ξεκάθαρα την απάντηση. Από την 01.01.2025 έως τις 30.12.2025 ο Alpha καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία και κορυφαίες επιδόσεις, κατακτώντας την πρωτιά σε 3 από τα 4 βασικά μερίδια τηλεθέασης για όλο το έτος, τόσο στο σύνολο της ημέρας όσο και στο prime time, στο σύνολο πληθυσμού αλλά και στο δυναμικό κοινό 18-54.







Πρωτιά σε 3 από τα 4 βασικά μερίδια τηλεθέασης

Ενημέρωση, μυθοπλασία και ψυχαγωγία λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα με ταυτότητα και διάρκεια, που κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη του κοινού. Συγκεκριμένα, ο Alpha είναι πρώτος (Δευτέρα έως Κυριακή) στο σύνολο της ημέρας στο σύνολο πληθυσμού με 13,13% (Mega 13,08%, Ant1 10,4%, Skai 9,6%, Star 9,2%, Open 5,6%, ΕΡΤ1 5,2%). Επίσης, είναι πρώτος (Δευτέρα έως Κυριακή) στην prime time (20:00- 24:00)στο σύνολο πληθυσμού με 14,3% (Mega 13,9%, Ant1 12,4%, Star 9,5%, Skai 8,6%, ΕΡΤ1 4,8%, Open 3,4%) και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 13,3% (Mega 12,5%, Star 10,5%, Ant1 10,2%, Skai 7,4%, ΕΡΤ 1 3,5%, Open 3,0%).

Πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκεται μια συνεπής στρατηγική: συνέπεια στο περιεχόμενο, επένδυση σε ποιοτικές παραγωγές και σεβασμός στο κοινό. Σε μια εποχή που η επιλογή του τηλεοπτικού κοινού δεν θεωρείται δεδομένη, ο Alpha καταφέρνει να χτίζει και να διατηρεί έναν ισχυρό, δεσμό με τους τηλεθεατές.







Έχοντας κλείσει τη χρονιά από την κορυφή, ο Alpha κοιτά μπροστά, έχοντας ήδη αποδείξει ότι η πρωτιά είναι αποτέλεσμα στρατηγικής, επιλογών και εμπιστοσύνης που κερδίζεται.

Πηγή: tvnea.com