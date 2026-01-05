2026-01-05 10:12:30
Χωρίς να καταφέρει να εντυπωσιάσει από πλευράς τηλεθέασης ξεκίνησε η νέα σειρά της ΕΡΤ1 «Η Μεγάλη Χίμαιρα», η οποία έκανε πρεμιέρα το βράδυ της προβολής της καταγράφοντας μέσο όρο 7% στο δυναμικό κοινό (18–54).

Η νέα φιλόδοξη παραγωγή της δημόσιας τηλεόρασης, που βασίζεται στο κλασικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση και συνοδεύεται από υψηλές προσδοκίες, κινήθηκε σε μονοψήφια ποσοστά, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της μετάδοσής της.

Αναλυτικά, στα επιμέρους τέταρτα η τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό διαμορφώθηκε ως εξής:

22:00 – 22:14: 6,2%

22:15 – 22:29: 6,7%

22:30 – 22:44: 7,0%

22:45 – 22:59: 6,6%

23:00 – 23:14: 6,6%

23:15 – 23:29: 7,5%

23:30 – 23:44: 8,6%

23:45 – 23:59: 7,4%

00:00 – 00:14: 6,5%

Η καλύτερη επίδοση σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν η σειρά άγγιξε το 8,6%, δείχνοντας μια μικρή ανοδική τάση προς το τέλος, χωρίς όμως να αλλάζει συνολικά την εικόνα της πρεμιέρας.

Παρά τα συγκρατημένα νούμερα, η «Μεγάλη Χίμαιρα» παραμένει ένα από τα πιο προσεγμένα τηλεοπτικά εγχειρήματα της φετινής σεζόν για την ΕΡΤ, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο αν η συνέχεια θα καταφέρει να χτίσει κοινό και να βελτιώσει τις επιδόσεις της τις επόμενες εβδομάδες.



Πηγή: tvnea.com
