Σαρωτική ήταν η εικόνα της prime time ζώνης, με ένα πρόγραμμα να κλέβει ξεκάθαρα την παράσταση και να αφήνει πίσω του τον ανταγωνισμό.

Στην κορυφή βρέθηκε το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά», το οποίο σημείωσε εντυπωσιακό 47,0%, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες τηλεθεάσεις των τελευταίων ετών και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση της σειράς στο τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Να μ’ αγαπάς» με 16,6%, ενώ δυναμική παρουσία είχε και ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ», που κατέγραψε 12,3%. Σταθερή πορεία σημείωσε και το «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος» (E) με 11,7%.

Ακολούθησε το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 7,5%, ενώ η ταινία «Τιτανικός» στο Star σημείωσε 6,5%. Χαμηλότερα κινήθηκαν το «Ένας Ιππότης για τη Βασούλα» στον ΑΝΤ1 με 2,8%, το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα» με 1,9%, καθώς και οι ταινίες «Το Κοριδάκι της Πριγκίπισσας» στον ΣΚΑΪ και «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο» στην ΕΡΤ1, που περιορίστηκαν στο 1,6%. Την κατάταξη της prime time έκλεισαν το «Real View» με 1,0% και το «Παιδί – Special Edition» με 0,8%.

Στη late night ζώνη, οι επιδόσεις κινήθηκαν σε πιο χαμηλά επίπεδα. Πρώτο αναδείχθηκε το «Money Drop» με 4,7%, ακολούθησε το «Army Baby» στον ΑΝΤ1 με 3,3%, ενώ το «Status Quo» κατέγραψε 2,2%.

Πηγή: tvnea.com