Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στο PRIME TIME των καναλιών .Αναλυτικά για τα νούμερα για χθες :Πρόγραμμα 18-54ΣΑΣΜΟΣ 25,3ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 8.4GREECE S NEXT TOP MODEL 20,3ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ STAR 13.4Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (ΜΕΧΡΙ 23:30) 21,0GAME OF CHEFS 7,0ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 5,5GAME OF CHEFS (Ε) 6,7NEW AMSTERDAM 8,7TOP CHEF 4,5BIG BROTHER 12,3ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ (Ε) 2,2ΖΑΚΕΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ (Ε) 4,3ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΟPEN 6,3NARCOS 8,2NARCOS 12,5RIVIERA ΜΑΚ TV 0.4RIVIERA ΜΑΚ TV 0,4SUITS ΜΑΚ TV 1,3SUITS Μ ΑΚ TV 0,7LOVE ISLAND (USA) ΜΑΚ TV 0,5ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.ΠΗΓΗ: Nielsen Media ResearchΠηγή: TVNEA.COM