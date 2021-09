Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει με το Style me Up στον ALPHA. H ίδια μικησε για το νέο της τηλεοπτικό βήμα.

«Θα δούμε σύντομα αν και πόσο μου ταιριάζει το concept της εκπομπής. Είχε πολύ άγχος γιατί είναι πολύ διαφορετικό και λέω “πάμε πάλι από την αρχή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε”. Έχουμε δέσει όμως πάρα πολύ, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια.Ο Τρύφωνας Σαμαράς δε νομίζω ότι χρειάζεται πάνω από τρία δευτερόλεπτα για να λάμψει. Είναι πάρα πολύ καλός, κούκλος, και ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του.

Με τη Μαρία Μπακοδήμου που έκανε πέρυσι το Style me Up, δε μιλήσαμε, δε την ξέρω αλλά επειδή το Just the 2 of θα γυρίζεται εδώ δίπλα, λογικά θα τη γνωρίσω…. Δεν ξέρω πολύ κόσμο…Δε ξέρω αν θα κάνει η Έλενα Χριστοπούλου εκπομπή, δεν έχω ιδέα», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο «Πρωινό».

«Είδα πολύ λίγο από το GNTM αλλά είχα αγωνία να δω πως θα είναι χωρίς τη Βίκυ, γιατί σίγουρα θα είναι διαφορετικό. Τη Βίκυ την έχουμε συνηθίσει, ο ρόλος της ήταν πολύ δυνατός και είναι το GNTM δε μπορεί να αμφιβάλλει κανείς γι΄αυτό. Εμένα μου άρεσε, πιστεύω ότι η Ισμήνη μπήκε κατευθείαν μέσα στο ρόλο και το GNTM έχει μια από τις καλύτερες ομάδες.Τα νούμερα τηλεθέασης τα παρακολουθώ γιατί είναι η δουλειά μου αλλά δε τα φοβάμαι γιατί μάλλον δε τα ξέρω. Εδώ δε φοβήθηκα πέρυσι θα φοβηθώ φέτος»;

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM