Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η «μάχη» των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών, με μικρές διαφορές ανάμεσα στους βασικούς «παίκτες» της ζώνης. Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε η εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, σημειώνοντας 13,2% στο δυναμικό κοινό και διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία της.

Πολύ κοντά ακολούθησε το «Buongiorno» στο MEGA, το οποίο κατέγραψε 12,1%. Το «Πρωινό» του ANT1 έκλεισε με 10,5%, ενώ οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κινήθηκαν στο 10%.

Το «Breakfast @ Star» σημείωσε 9,8%, παραμένοντας ανταγωνιστικό στη ζώνη, ενώ πιο χαμηλά βρέθηκε το «10 Παντού» στο Open με 4,3%. Στην τελευταία θέση της κατάταξης για τη συγκεκριμένη μέτρηση βρέθηκε η εκπομπή «Πρωίαν Σε Είδον» της ΕΡΤ1 με 2,2%.

Η πρωινή ψυχαγωγική ζώνη συνεχίζει να κινείται σε υψηλούς ρυθμούς, με μικρές διαφοροποιήσεις να διαμορφώνουν το τηλεοπτικό τοπίο καθημερινά.

Πηγή: tvnea.com