





Η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη βρίσκεται ξανά σε περίοδο ανακατατάξεων, καθώς το θέμα της αρχισυνταξίας παραμένει ανοιχτό. Μετά την αποχώρηση της Γωγώς Σαμπάνη και την άφιξη της Ευφημίας Δήμου, ακούγεται έντονα το ενδεχόμενο να αναλάβει η Δέσποινα Γρηγοροπούλου, η οποία όμως έχει ήδη την ευθύνη της εκπομπής του Σπύρου Σούλη και δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε διπλό ρόλο.

Οι τελικές αποφάσεις του ΑΝΤ1 αναμένονται στις αρχές Ιανουαρίου, όταν και η Ελένη Τσολάκη θα επιστρέψει στο πλατό. Το διάστημα αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς το κανάλι εξετάζει αλλαγές όχι μόνο στην αρχισυνταξία, αλλά και στο πάνελ, στις ενότητες και στη γενικότερη κατεύθυνση της εκπομπής, προκειμένου να ενισχυθούν τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης.

Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η εκπομπή θα κάνει restart με νέα δυναμική ή αν θα προκύψουν περαιτέρω ανατροπές.

Πηγή: tvnea.com