Η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη βρίσκεται ξανά σε περίοδο ανακατατάξεων, καθώς το θέμα της αρχισυνταξίας παραμένει ανοιχτό. Μετά την αποχώρηση της Γωγώς Σαμπάνη και την άφιξη της Ευφημίας Δήμου, ακούγεται έντονα το ενδεχόμενο να αναλάβει η Δέσποινα Γρηγοροπούλου, η οποία όμως έχει ήδη την ευθύνη της εκπομπής του Σπύρου Σούλη και δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε διπλό ρόλο.

Οι τελικές αποφάσεις του ΑΝΤ1 αναμένονται στις αρχές Ιανουαρίου, όταν και η Ελένη Τσολάκη θα επιστρέψει στο πλατό. Το διάστημα αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς το κανάλι εξετάζει αλλαγές όχι μόνο στην αρχισυνταξία, αλλά και στο πάνελ, στις ενότητες και στη γενικότερη κατεύθυνση της εκπομπής, προκειμένου να ενισχυθούν τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. 

Οι επόμενες εβδομάδες θα δείξουν αν η εκπομπή θα κάνει restart με νέα δυναμική ή αν θα προκύψουν περαιτέρω ανατροπές.



Πηγή: tvnea.com
Θεσσαλονίκη: Άδεια πηγαινοέρχονται τα τρένα του προαστιακού
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (8/12/2025)
Μάχη στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποια εκπομπή κατέκτησε την κορυφή
Αφροδίτη Γραμμέλη: Ξέρετε κάτι από αλλαγές που δεν ξέρω εγώ; - Δουλεύουμε εντατικά να βελτιώσουμε την εκπομπή μας
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή του πίνακα η εκπομπή Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1
Η UNIFE καλεί τους Υπουργούς Μεταφορών να διαφυλάξουν τις κρίσιμες σιδηροδρομικές υποδομές της Ευρώπης
Η Ζέτα Μακρυπούλια επιστρέφει με το Moments of Your Life: Πολυαναμενόμενη βραδινή εκπομπή με καθυστέρηση πρεμιέρας
Εκ νέου η διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής των συστημάτων καταγραφής γλυκόζης, παλαιών και νέων
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Όσα θα δούμε στο 12ο επεισόδιο
Το Πάρκο των Χρωμάτων: Λαμπερή έναρξη με την Κλαυδία. - 10.000 επισκέπτες πέρασαν την πύλη!
ΧΑΚΑΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ SmartTube, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΕ Android TV και Fire TV ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ TV
Σαουδική Αραβία και Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία για σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας που θα συνδέουν τις πρωτεύουσες
