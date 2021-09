Την Βίκυ Καγιά συνάντησε η κάμερα του «Πρωινού» και η παρουσιάστρια μίλησε για το ποτε θα γίνει η πρεμιέρα του "Dancing with the Stars” αλλά και για το GNTM.

«Ξεκινάμε στις 10 Οκτωβρίου το Dancing. Σε πληροφορώ έχω πολλή αγωνία. Πάρα πολλή αγωνία, πάρα πολλά τα χορευτικά. Πάρα πολλά τα βήματα. Όχι για μένα φυσικά. Είναι κι ο Λάμπρος δίπλα μου, 16 υπέροχοι άνθρωποι και μια φανταστική κριτική επιτροπή [...] Είναι υπέροχοι γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν επαφή με τον χορό και για πρώτη φορά μαθαίνουν. Είναι ένα πρόγραμμα που ειλικρινά μαθαίνει χορό στον κόσμο. Τους λατρεύω τους κριτές. Τον Jason τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, έχουμε συνεργαστεί μαζί και στο "So you think you can dance”.

"Πώς θα τα κάνω όλα αυτά; Πραγματικά, μια χαρά το πάνε τα παιδιά. Είναι ωραιότατοι. Είναι κάτι που ρολάρει, είναι κάτι που πάει πολύ καλά εδώ και 3 χρόνια. Το έχουν μάθει πολύ καλά, η Ισμήνη έχει μπει μια χαρά στο πετσί του ρόλου της και κάνει τη δουλειά της. Αυτό χρειάζεται στο GNTM”.







«Εγώ δεν δουλεύω εκ του ασφαλούς στη ζωή μου. Το ρίσκο είναι απαραίτητο για την εξέλιξη. Αν δεν μάθεις να εξελίσσεσαι και δεν επιβάλεις στον εαυτό σου να εξελίσσεσαι και να σταματά όταν πρέπει, δεν ξέρω αν μπορείς να έχεις και συνέχεια. Αν δεν πάρω το ρίσκο, δεν θα καταλάβω ποτέ. Το challenge του να κάνω κάτι χαρούμενο κι οικογενειακό, με αφορά πάρα πολύ και σαν μητέρα και σαν επαγγελματία αυτή τη στιγμή”.

