2025-11-25 09:22:01
Ο Alpha φαίνεται πως έχει ήδη καταλήξει στη «χρυσή» εσωτερική λύση για το διάστημα που η Κατερίνα Καινούργιου θα απουσιάσει από την εκπομπή της λόγω της γέννας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είναι εκείνος που αναμένεται να αναλάβει τον κεντρικό ρόλο στο «Super Κατερίνα» κατά την περίοδο της απουσίας της παρουσιάστριας.



Το σενάριο αλλαγών στο πάνελ δεν φαίνεται να προχωράει, καθώς ο σταθμός δεν δείχνει πρόθεση να μπει στη διαδικασία εύρεσης μόνιμων αντικαταστάτων. Αντιθέτως, ακούγεται ότι θα υπάρξει μια πιο «ανοιχτή» και ευέλικτη προσέγγιση, με γκεστ εμφανίσεις στο πλατό – ακόμη και από στελέχη άλλων εκπομπών του Alpha. Οι παρουσίες αυτές δεν θα περιοριστούν απαραίτητα σε δημοσιογράφους, αλλά μπορεί να προέρχονται και από άλλα πρόσωπα της ψυχαγωγίας του σταθμού, δίνοντας έτσι μια διαφορετική δυναμική στην πρωινή ζώνη.



Στόχος του καναλιού είναι να διατηρηθεί η ζωντάνια και ο ρυθμός της εκπομπής, χωρίς όμως να αλλοιωθεί ο βασικός της χαρακτήρας, μέχρι την επιστροφή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, με την τηλεοπτική εμπειρία και τη γνώση της ομάδας, θεωρείται η πιο ασφαλής και ομαλή επιλογή για τη μεταβατική αυτή περίοδο.



Πηγή: tvnea.com
