





Το τηλεπαιχνίδι «Lingo» ετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρεμιέρα του στο STAR, η οποία προγραμματίζεται για μετά το Πάσχα, και το κανάλι βρίσκεται στο τελικό στάδιο αναζήτησης του προσώπου που θα αναλάβει την παρουσίαση.

Στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1, ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης αποκάλυψε ότι η Ντορέττα Παπαδημητρίου πέρασε από δοκιμαστικό την περασμένη Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας πως το όνομά της βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων.

Το «Lingo», ένα παιχνίδι λέξεων που θυμίζει την κλασική «κρεμάλα», απαιτεί από τους παίκτες να μαντέψουν τη σωστή λέξη μέσα από τα γράμματα που αποκαλύπτονται σταδιακά.

Παρότι η Παπαδημητρίου φαίνεται να είναι το φαβορί, δοκιμαστικά έχουν πραγματοποιήσει και άλλα γνωστά πρόσωπα, όπως η Ελένη Βουλγαράκη, ο Γιώργος Λέντζας και ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Πηγή: tvnea.com