2025-10-30 18:40:18
Το μενού της μέρας από το πρωί ως το βράδυ!

Όταν η καθημερινότητα τρέχει, το φαγητό πρέπει να είναι απλό, νόστιμο και να σου δίνει ενέργεια, όχι επιπλέον δουλειά και άγχος.

Lunch που σε γεμίζει και σε κρατάει για το υπόλοιπο της μέρας. Πρωινό ή brunch για όταν θες να αργήσεις λίγο και να απολαύσεις την κάθε μπουκιά. Γλυκό που κάνει καλό και φυσικά ελαφρύ βραδινό, για να σε χορταίνει χωρίς να βαραίνει.

Δεν είναι απλά φαγητό, είναι τρόπος ζωής. Ένα μενού σχεδιασμένο για να σου λύνει τα χέρια, χωρίς να γεμίζει η κουζίνα σου πιάτα και μεγάλη φασαρία. Με νόστιμα και θρεπτικά υλικά και μαγειρική που γίνεται παντού: στον φούρνο, στις εστίες, στο τηγάνι, στην τοστιέρα, στον ατμό…

Παραδοσιακές γεύσεις που μας κάνουν να νιώθουμε «σπίτι», social media trends που πέρασαν με άριστα τα τεστ της πραγματικής ζωής, πιάτα που αγαπάς, που παραγγέλνεις συνέχεια σε delivery, τώρα στην κουζίνα του σπιτιού σου. Και όλα αυτά, με σεβασμό στη διατροφή και τον χρόνο σου: γρήγορα, εύκολα και θρεπτικά.

Η εκπομπή «Στην κουζίνα» με τον Γιάννη Νικολαΐδη είναι το δικό σου food story, η νέα σου food routine με συνταγές που όντως φτιάχνεις στην καθημερινότητα σου, συνταγές που θέλεις να μάθεις, συνταγές που σου λύνουν τα χέρια.

Χωρίς κόπο, χωρίς δράμα, χωρίς άγχος, μόνο αγάπη για το καλό θρεπτικό φαγητό.

Πρεμιέρα Σάββατο 8/11 στις 13:20 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ 





Πηγή: tvnea.com
