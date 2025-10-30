2025-10-30 21:04:09

Για τις 28 Νοεμβρίου μετατέθηκε η συνέχιση της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών, μετά από αίτημα αναβολής που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις γονέων των θυμάτων.ertnews.grΈντονες ήταν οι αντιδράσεις γονέων των θυμάτων στο πλαίσιο της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό sidirodromikanea

