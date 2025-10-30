2025-10-30 21:04:09
Φωτογραφία για Νέα ημερομηνία η 28η Νοεμβρίου για τη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό για το δυστύχημα στα Τέμπη
Για τις 28 Νοεμβρίου μετατέθηκε η συνέχιση της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών, μετά από αίτημα αναβολής που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις γονέων των θυμάτων.ertnews.grΈντονες ήταν οι αντιδράσεις γονέων των θυμάτων στο πλαίσιο της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό sidirodromikanea
Αυτή είναι η νέα εκπομπή μαγειρικής του ΑΝΤ1 - Πότε θ κάνει πρεμιέρα;
Αυτή είναι η νέα εκπομπή μαγειρικής του ΑΝΤ1 - Πότε θ κάνει πρεμιέρα;
Πορτογαλία και Ισπανία έθεσαν στόχο για 5ωρη σιδηροδρομική σύνδεση Λισαβόνας-Μαδρίτης έως το 2030
Πορτογαλία και Ισπανία έθεσαν στόχο για 5ωρη σιδηροδρομική σύνδεση Λισαβόνας-Μαδρίτης έως το 2030
Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη
Την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αχιλλέα Χεκίμογλου για τον ελληνικό σιδηρόδρομο.
Οι «Ράδιο Αρβύλα» επιστρέφουν την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 20:00 (ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ TRAILER)
Νέα προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου θέτει το ΣτΕ στο Υπουργείο Παιδείας για το εναλλακτικό μάθημα
Σιδηροδρομικό δυστύχημα σε σομαλικό κρατίδιο με 14 νεκρούς
Το θρυλικό Orient Express επιστρέφει το 2027: Το εμβληματικό πολυτελές τρένο αναβιώνει τη διαδρομή Παρίσι-Κωνσταντινούπολη μετά από σχεδόν 50 χρόνια
Το σόι σου - Λίγο πριν την πρεμιέρα, οι πρωταγωνιστές αποκαλύπτουν!
Gmail: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Google ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ 183 ΕΚΑΤΟ. ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Ενέργειες του ΠΦΣ αναφορικά με τη διαχείριση του προβλήματος που προέκυψε με τα τετραδύναμα αντιγριπικά εμβόλια Fluarix- tetra
Φώτης Σεργουλόπουλος σε Γιώργο Καπουτζίδη: «Στο Παρά Πέντε ήταν γκέι ο Σπύρος ή όχι;»
