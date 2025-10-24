2025-10-24 15:46:34
Ο ΣΚΑΪ, τιμώντας τον σπουδαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο, τροποποιεί και απόψε το πρόγραμμά του και μεταδίδει εκτάκτως στις 22.45, τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούλιο του 2017 και είχε τίτλο «ΖΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος με τον ξεχωριστό του τρόπο παρουσίασε στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο έναν γαλαξία από φωνές και τραγούδια, μια ανεπανάληπτη νύχτα σαν κι αυτές που μας χάριζε στην πολύχρονη καριέρα του μουσικής και δημιουργίας. Στη σκηνή ανέβηκαν καταξιωμένοι καλλιτέχνες και ερμήνευσαν μαζί του δικά του τραγούδια, όπως και άλλων σημαντικών δημιουργών, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Μιχάλη Σουγιούλ, του Γιώργου Ζαμπέτα.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Νίκος Ζιώγαλας, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Βιολέτα Ίκαρη, η Βασιλική Καρακώστα, ο Κωστής Μαραβέγιας, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, η Κατερίνα Πολέμη, ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης, η Μελίνα Τανάγρη, η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιάννης Χαρούλης, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, η Χορωδία GraduArti συμμετείχαν αφιλοκερδώς και συντρόφευσαν τον «Νιόνιο της καρδιάς μας» σε μία μοναδική βραδιά – ύμνο στο ελληνικό τραγούδι.





