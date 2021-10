Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια και κόρη της Μπέσσυς Αργυράκη ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως διαγνώστηκε θετική στον Covid-19 μετά από τεστ στο οποίο υποβλήθηκε την Δευτέρα.

Μάλιστα, η Εβελίνα Νικόλιζα τόνισε πως είχε κάνει και τις δύο δόσεις εμβολίου. «Ρε παιδιά τι κάνετε πως είστε; Μου έχετε λείψει αλλά υπάρχει ένας σοβαρός λόγος που έγινε αυτό και εξαφανίστηκα λίγο. Παρόλο που και στο “Καλύτερα δε γίνεται” και στο “Just the two of us” τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, αυτά που έχει ορίσει ο ΕΟΔΥ, δυστυχώς κάπου εγώ άρπαξα τον Covid. Με βλέπετε λίγο να έχω αναθαρρήσει γιατί βγήκα θετική την Δευτέρα, οπότε από τότε έχουν κάνει τεστ όλοι οι δικοί μου και από την εκπομπή και ο Κλεάνθης ακόμη που κοιμηθήκαμε μαζί την Κυριακή και δεν κόλλησα κανέναν και αυτό μου δίνει μια ηρεμία στην ψυχούλα μου. Εγώ το περνάω σχετικά ελαφριά, έκανα πυρετό μέχρι 37,5. Μύτη, λαιμό και έχω χάσει τη γεύση μου. Είμαι κλεισμένη στο δωμάτιο τόσες μέρες…Είμαι πλήρως εμβολιασμένη έκανα και τη δεύτερη δόση. Την δεύτερη δόση την έκανα μέσω Ιουλίου…», είπε μεταξύ άλλων η Εβελίνα Νικόλιζα.

Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, πως η ίδια φέτος βρίσκεται στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού “Καλύτερα δε γίνεται” αλλά και στο “Just the two of us” όπου οι συμμετέχοντες τεστάρονται συνεχώς με rapid και μοριακά tests. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εκτός παιχνιδιού αυτή την εβδομάδα θα μείνει και ο Νίκος Μπάρκουλης.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM