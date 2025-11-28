Τις τελευταίες ημέρες οι φαρμακοποιοί διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι όλες οι φαρμακοτεχνικές μορφές του αντιβιοτικού Ceclor (κάψουλες ενηλίκων, πόσιμο εναιώρημα, δισκία βραδείας αποδέσμευσης) έχουν απενταχθεί από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ. Αυτό σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος πλέον καλείται να πληρώσει το 100% της τιμής, χωρίς καμία συμμετοχή του ταμείου, εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα για τους παιδιατρικούς ασθενείς όπου το σκεύασμα έχει ευρεία χρήση.​Από την «έκπληξη» στην αιτία: απόφαση της εταιρείαςΤο στοιχείο που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι η μετακίνηση των Ceclor στην αρνητική λίστα δεν ήταν μονομερής απόφασης Πολιτείας, αλλά έγινε κατόπιν αιτήματος της ίδιας της εταιρείας. Σύμφωνα με το έγγραφο του ΠΦΣ, αντίστοιχα αιτήματα το 2021 και 2022 είχαν απορριφθεί δύο φορές από τον Υπουργό Υγείας με πλήρη τεκμηρίωση, και τελικά η υπόθεση οδηγήθηκε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα την απένταξη από τον θετικό κατάλογο.​Σε μια περίοδο όπου οι φαρμακευτικές δαπάνες των νοικοκυριών αυξάνονται και το clawback παραμένει ακανθώδες θέμα, η επιλογή να «λυθεί» το πρόβλημα με το να μετακυλιστεί όλο το κόστος στον ασθενή, για ένα βασικό αντιβιοτικό πρώτης γραμμής, μόνο ερωτήματα μπορεί να δημιουργεί.​Γιατί η κίνηση αυτή θεωρείται επικίνδυνο προηγούμενοΟ ΠΦΣ επισημαίνει ότι ....για πρώτη φορά αντιβιοτικά σκευάσματα μεταφέρονται στην αρνητική λίστα, ανοίγοντας επικίνδυνο δρόμο και δημιουργώντας σοβαρό προηγούμενο για την πρόσβαση των ασθενών σε βασικές θεραπείες. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διακινεί προϊόντα με πολύ σημαντικό τζίρο που δεν επιβαρύνονται με clawback (όπως το Mounjaro) ή έχουν εξασφαλισμένα σταθερά έσοδα ως ΦΥΚ (όπως το Forsteo, μετά από σχετικό αίτημα της ίδιας), γεγονός που κάνει ακόμη πιο δύσκολο να γίνει πιστευτή η επίκληση «οικονομικής ασφυξίας» λόγω του Ceclor.​Για τους φαρμακοποιούς, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι ένα κλασικό, δοκιμασμένο αντιβιοτικό ευρείας χρήσης αποσύρεται από την αποζημίωση για λόγους καθαρά οικονομικής στρατηγικής εταιρείας, με τον ασθενή να λειτουργεί ως «τελικός αποδέκτης» του κόστους. Αυτό πλήττει τόσο το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας, όσο και την ίδια την έννοια της φαρμακευτικής πολιτικής ως εργαλείου ισότιμης πρόσβασης.​Η στάση του ΠΦΣ και το επόμενο βήμαΟ Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή απαράδεκτη, επιζήμια και αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, τονίζοντας ότι σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτη, τέτοιες αποφάσεις υπονομεύουν τη συνεργασία φαρμακοποιών–εταιρειών και πλήττουν σοβαρά τους ασθενείς. Ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης και την επανένταξη των Ceclor στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, ενώ δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη και θα αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη θεραπεία.​Η επίσημη επιστολή του ΠΦΣ προς την εταιρεία

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 4904







Προς : Φαρμακευτική Εταιρεία Φαρμασέρβ-Λίλλυ, Υπόψιν Αντιπρόεδρου και

Γενικού Διευθυντή κ. Φιλιώτη Σπύρου

Κοινοποίηση:

• Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης,

• Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπ. Υγείας, κ. Άρης

Αγγελής

• Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας







Θέμα: «Απένταξη των φαρμακευτικών σκευασμάτων Ceclor από τον Κατάλογο

Αποζημιούμενων Φαρμάκων»







Αξιότιμε κ. Διευθυντά,







Με ιδιαίτερη έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι από σήμερα τα φαρμακευτικά σκευάσματα CECLOR CAPS 500mg/CAP BTX12 CAPS, CECLOR GRA.OR.SUS. 375mg/5ml BTX 1 FL X 60ml και CECLOR MRC.R.TAB 750mg/TAB BTX 8 TABS έχουν αφαιρεθεί από τον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, με αποτέλεσμα να πρέπει να καταβληθεί η συνολική αξία των φαρμάκων αυτών, δημιουργώντας πρόβλημα ιδιαίτερα για τους παιδιατρικούς ασθενείς.







Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι η ένταξή τους στην αρνητική λίστα πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της εταιρείας σας. Υπενθυμίζουμε ότι το 2021 και το 2022 το αίτημά σας για μετακίνηση από τη θετική λίστα στην αρνητική λίστα, είχε απορριφθεί δύο φορές από τον Υπουργό Υγείας, με πλήρη τεκμηρίωση. Παρ’ όλα αυτά, επιλέξατε να προσφύγετε έως καιτοΣυμβούλιο της Επικρατείας, με αποτέλεσμα το προϊόν να απενταχθεί από τον θετικό κατάλογο.







Ακόμη περισσότερο η απόφασή σας είναι ανεξήγητη, όταν την εξετάσει κανείς μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της αγοράς. Ως γνωστόν η εταιρεία σας:

➢ διακινεί μέχρι και 40.000 τεμάχια Mounjaro το μήνα, φαρμακευτικό προϊόν

εκτός clawback,

➢ και ταυτόχρονα το Forsteo το οποίο εντάχθηκε στα ΦΥΚ κατόπιν αιτήματός

σας, αποφέροντας σημαντικά, σταθερά και εγγυημένα έσοδα !!







και παρά ταύτα, εμφανίζεται να αδυνατεί οικονομικά να διατηρήσει στην αποζημίωση ένα βασικό αντιβιοτικό ευρείας χρήσης για τους ασθενείς, όπως το Ceclor.







Δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανείς ότι το Ceclor είναι αυτό που δημιουργεί «οικονομική ασφυξία» και το μήνυμα που εκπέμπετε είναι τουλάχιστον προβληματικό, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φαρμακοποιούς.







Η επιλογή αυτή ανοίγει επικίνδυνο δρόμο: για πρώτη φορά αντιβιοτικά σκευάσματα μεταφέρονται στην αρνητική λίστα. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θεωρεί την πρακτική αυτή απαράδεκτη, επιζήμια και απολύτως αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον, υπονομεύει τη συνεργασία μας και πλήττει το κοινωνικό προφίλ της εταιρείας σας, σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση των ασθενών

στις θεραπείες πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα όλων.







Ζητούμε την άμεση ανάκληση της απόφασής σας και την επανένταξη των συγκεκριμένων σκευασμάτων στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων.







Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών στη φαρμακευτική αγωγή, ενημερώνοντας σχετικώς την κοινή γνώμη.







Με Εκτίμηση,

Ο πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραμματέας Εμμανουήλ Κατσαράκης





farmakopoioi