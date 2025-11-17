2025-11-17 17:30:33

Η Φαίη Σκορδά απουσιάζει σήμερα από τα τηλεοπτικά της καθήκοντα στο Mega, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με το μάτι της. Την απουσία της εξήγησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην έναρξη της εκπομπής.



«Μια εκπομπή που είναι πολύ ιδιαίτερη γιατί για πρώτη φορά, μετά από όλα τα χρόνια που συνεργάζομαι με τη Φαίη, δεν θα μπορεί να είναι εδώ. Πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο, είχε ένα θέμα με το μάτι της… Να της ευχηθούμε περαστικά», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.



Πηγή: tvnea.com



