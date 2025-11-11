2025-11-11 14:29:26
Φωτογραφία για Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν μπορώ να μιλήσω, φέτος είμαι εκτός τηλεόρασης»
H Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που φέτος παραμένει εκτός τηλεόρασης, μίλησε στο Breakfast@Star για όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τη δική της στάση απέναντι στις εξελίξεις.

Όταν ρωτήθηκε για τις αποχωρήσεις από την ομάδα της εκπομπής «Το’Χουμε!», η ίδια απάντησε χαρακτηριστικά:

«Δεν θα μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω για μια εκπομπή στην οποία δεν είμαι και δεν γνωρίζω. Γιατί φέτος είμαι εκτός τηλεόρασης. Από εκεί και πέρα προφανώς είναι στενάχωρο. Εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα για όλες τις εκπομπές, όχι μόνο για την συγκεκριμένη. Εγώ έχω μάθει να πηγαίνω να κάνω την δουλειά μου, δεν έχω μάθει να διαβάζω και να ακούω για να μην επηρεάζομαι».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μαρία Κίτσου: Αντιμετώπισα ένα θέμα υγείας - Απορώ πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μαρία Κίτσου: Αντιμετώπισα ένα θέμα υγείας - Απορώ πώς μιλούν τόσο σκληρά για τα κιλά κάποιου χωρίς να ξέρουν τι περνάει
Εκδηλώσεις τιμής Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου για τον Δημήτριο Μεσθενέα και τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκδηλώσεις τιμής Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου για τον Δημήτριο Μεσθενέα και τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απόστολος Γκλέτσος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»: «Μου στήσατε παγίδα! Η συμφωνία ήταν να μιλήσω για τους αστυνομικούς»
Απόστολος Γκλέτσος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»: «Μου στήσατε παγίδα! Η συμφωνία ήταν να μιλήσω για τους αστυνομικούς»
Ο ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΜΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ο ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΟΜΗΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Άννα Κανδύλη: Για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το καθημερινό - Θα παραμείνω στον ΣΚΑΪ
Άννα Κανδύλη: Για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το καθημερινό - Θα παραμείνω στον ΣΚΑΪ
myDATA εκτός λειτουργίας: Οι φαρμακοποιοί όμηροι της ψηφιακής ανεπάρκειας
myDATA εκτός λειτουργίας: Οι φαρμακοποιοί όμηροι της ψηφιακής ανεπάρκειας
Βασίλης Θωμόπουλος: Την Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη...
Βασίλης Θωμόπουλος: Την Σοφία Μουτίδου την εκτιμώ και την αγαπώ, αλλά είμαι με τον Αποστόλη σαν άποψη...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ισχυρή ταινιοθήκη και πλατφόρμα ο στόχος του Alpha
Ισχυρή ταινιοθήκη και πλατφόρμα ο στόχος του Alpha
Χριστίνα Σταρακά: Επείγουσα η ανάγκη θωράκισης της Αιτωλοακαρνανίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα
Χριστίνα Σταρακά: Επείγουσα η ανάγκη θωράκισης της Αιτωλοακαρνανίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα
Στα 488,05 δισ. δολάρια οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην Ευρώπη το 2024
Στα 488,05 δισ. δολάρια οι πωλήσεις συνταγογραφούμενων φαρμάκων στην Ευρώπη το 2024
Ινδία: Στους οκτώ οι νεκροί από τη φονική έκρηξη - Συναγερμός στους σιδηροδρομικούς σταθμούς
Ινδία: Στους οκτώ οι νεκροί από τη φονική έκρηξη - Συναγερμός στους σιδηροδρομικούς σταθμούς
Prime Time και Late Night ζώνη: Ράδιο Αρβύλα και The 2Night Show κυριάρχησαν
Prime Time και Late Night ζώνη: Ράδιο Αρβύλα και The 2Night Show κυριάρχησαν