H Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που φέτος παραμένει εκτός τηλεόρασης, μίλησε στο Breakfast@Star για όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και τη δική της στάση απέναντι στις εξελίξεις.



Όταν ρωτήθηκε για τις αποχωρήσεις από την ομάδα της εκπομπής «Το’Χουμε!», η ίδια απάντησε χαρακτηριστικά:



«Δεν θα μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω για μια εκπομπή στην οποία δεν είμαι και δεν γνωρίζω. Γιατί φέτος είμαι εκτός τηλεόρασης. Από εκεί και πέρα προφανώς είναι στενάχωρο. Εύχομαι να πάνε καλά τα πράγματα για όλες τις εκπομπές, όχι μόνο για την συγκεκριμένη. Εγώ έχω μάθει να πηγαίνω να κάνω την δουλειά μου, δεν έχω μάθει να διαβάζω και να ακούω για να μην επηρεάζομαι».



Πηγή: tvnea.com



