2025-11-06 13:47:19
Φωτογραφία για myDATA εκτός λειτουργίας: Οι φαρμακοποιοί όμηροι της ψηφιακής ανεπάρκειας



Η σημερινή ημέρα ανέδειξε για ακόμη μία φορά τις σοβαρές αδυναμίες των ψηφιακών συστημάτων της ΑΑΔΕ. Για ένα διάστημα περίπου δύο ωρών (11:30–13:10), η λειτουργία του myDATA αναστάλθηκε, προκαλώντας πλήρη αποδιοργάνωση στις επιχειρήσεις και κυρίως στα φαρμακεία. Η αδυναμία έκδοσης αποδείξεων λιανικής μέσω παρόχου, καθώς και τιμολογίων, απέδειξε ότι το υφιστάμενο ψηφιακό περιβάλλον όχι μόνο δεν διευκολύνει τον επαγγελματία, αλλά τον καθιστά όμηρο των τεχνικών ελλειμμάτων του κράτους.

Η συνεχής επένδυση των επαγγελματιών σε τεχνικές υποδομές και λογισμικό είναι σημαντική και κοστοβόρα

. Ωστόσο, το «αντάλλαγμα» του ελληνικού δημοσίου παραμένει αναξιόπιστο. Η αβεβαιότητα στην έκδοση παραστατικών γίνεται εμπόδιο στην καθημερινότητα του επαγγελματία, ενώ αντίστοιχα συνεχίζεται η αυστηρή απαίτηση της πολιτείας για έγκαιρη και αδιάλειπτη συμμόρφωση. Ένα τέτοιο καθεστώς δημιουργεί εντελώς άνισες συνθήκες λειτουργίας, όπου η κρατική πλευρά μένει ατιμώρητη για τις δικές της ελλείψεις.

Υπενθυμίζεται στους συναδέλφους φαρμακοποιούς η....

... χθεσινή ανακοίνωση του ΠΦΣ, που εστάλη με sms, η οποία λόγω του προβλήματος στη ΓΓΠΣ της ΑΑΔΕ και της διαχείρισης των ηλεκτρονικών τιμολογίων, ενημερώνει για παράταση υποβολής τιμολογίων στην πύλη της ΚΜΕΣ έως και τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου. Οι ΠΕ.ΔΙ. στους φαρμακευτικούς συλλόγους που δεν διατηρούν διανεμητικό λογαριασμό, θα δέχονται υποβολές λογαριασμών φαρμακείων μέχρι και τη Δευτέρα 10/11.

Επισημαίνεται, δε, ότι υπάρχουν ακόμη συνάδελφοι με τιμολόγια εκδοθέντα από τη Δευτέρα, τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί στην ΚΕΔ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάκτηση και να μην ολοκληρώνεται η υποβολή στο ε-ΔΑΠΥ.

Η εποχή της ψηφιακής μετάβασης απαιτεί υπευθυνότητα και λειτουργικότητα από όλους τους εμπλεκόμενους. Οι φαρμακοποιοί και συνολικά οι επαγγελματίες αξίζουν ένα σύστημα που να λειτουργεί με αξιοπιστία και διαφάνεια, όχι άλλα προσωρινά "μπαλώματα" στις δημόσιες τεχνολογικές υποδομές. Η ΑΑΔΕ οφείλει να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Για κάθε επαγγελματία, η επιτυχία ή η αποτυχία των κρατικών ψηφιακών υπηρεσιών δεν πρέπει να ορίζουν το εργασιακό του μέλλον. Ας απαιτήσουμε όλοι μαζί λύσεις με ουσιαστική ευθύνη και τεχνολογική επάρκεια, αντί για ανέξοδες παρατάσεις και «δικαιολογίες».



Farmakopoioi


farmakopoioi
