Φέτος, το ατελείωτο... μπες-βγες του Fluarix Tetra στη θετική λίστα αποζημιούμενων εμβολίων δεν είναι απλώς μια διοικητική αστοχία. Είναι μια μεγάλη δοκιμασία για όλους εμάς τους φαρμακοποιούς, που κάθε χρόνο βρισκόμαστε να προπαραγγέλνουμε εμβόλια από τον Απρίλιο χωρίς καμία ουσιαστική πληροφόρηση για το τι τελικά θα αποζημιώνεται το φθινόπωρο.Έτσι, δεν είναι λίγοι οι συνάδελφοι που κινδυνεύουν να μείνουν με αποθέματα στο ψυγείο, χωρίς δυνατότητα διάθεσης και χωρίς αποζημίωση. Η αβεβαιότητα αυτή οδηγεί σε οικονομική ανασφάλεια και υπονομεύει την αξιοπιστία της επαγγελματικής μας υπόστασης.Η ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση βαραίνει τους θεσμούς: το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, που αρχικά δεν ήθελαν να εντάξουν καθόλου το Fluarix Tetra στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.Ωστόσο, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στάθηκε πάλι στο πλευρό μας και ύστερα από έντονες πιέσεις κατόρθωσε να ενταχθεί το εμβόλιο απο τις αρχές Οκτώβρη έως και χθες 29/10/2025, δίνοντας μια σύντομη “ανάσα” στους φαρμακοποιούς για να ξεστοκάρουν - αλλά δεν ήταν αρκετό, αφού αρκετά αντιγριπικά έμειναν αδιάθετα και οι φαρμακοποιοί εκτεθειμένοι.Πλέον, είναι σχεδόν βέβαιο ότι .... θα δοθεί η δυνατότητα επιστροφής τυχόν αδιάθετων ποσοτήτων Fluarix Tetra πίσω στις φαρμακαποθήκες ή την εταιρεία. Το ζήτημα όμως παραμένει το πότε ακριβώς θα γίνει η διαδικασία αυτή, αλλά κυρίως το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες που δημιουργούνται στα φαρμακεία, αφού οι ποσότητες των τριδύναμων εμβολίων στις προπαραγγελίες είναι συγκεκριμένες και οι ελλείψεις πολύ πιθανές μετά από τόσες ανατροπές. Μένει να φανεί εάν και με ποιο τρόπο θα αντικατασταθούν οι ποσότητες αυτές από άλλα αντιγριπικά, χωρίς να αφήνονται ακάλυπτοι οι φαρμακοποιοί και οι πολίτες.Δεν είναι απλό ζήτημα να μπαίνει και να βγαίνει ένα σκεύασμα στην θετική λίστα αποζημιούμενων φαρμάκων, όταν για μήνες οι φαρμακοποιοί δεσμεύουν σημαντικά κεφάλαια σε προπαραγγελίες και οργάνωση των αποθεμάτων τους. Τέτοιες αιφνιδιαστικές αποφάσεις της πολιτείας και του ΕΟΠΥΥ εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κλάδο, δημιουργώντας διαρκή αβεβαιότητα και αίσθημα ανασφάλειας. Οι φαρμακοποιοί δικαιούνται, και απαιτούν, σχολαστική ενημέρωση και σαφήνεια – όχι να αιφνιδιάζονται με κρίσιμες ανατροπές που επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους και την ορθή εξυπηρέτηση των πολιτών.Αντιλαμβανόμαστε πως και στην υπόλοιπη Ευρώπη τα τετραδύναμα εμβόλια δεν είναι βασική επιλογή φέτος, όμως αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τον αιφνιδιασμό και την προχειρότητα με την οποία λαμβάνονται αποφάσεις στην Ελλάδα για ένα θέμα που αφορά τις ζωές και την επαγγελματική ασφάλεια χιλιάδων φαρμακοποιών. Φέτος, οι περισσότερες χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ισπανία διαθέτουν ΜΟΝΟ τριδύναμα αντιγριπικά εμβόλια, ενώ στην Πορτογαλία χορηγούνται επίσης τριδύναμα, με τα τετραδύναμα να προορίζονται μόνο για άτομα άνω των 85 ετών.Ας γίνει φέτος αφορμή για όλους τους εμπλεκόμενους - θεσμούς και επαγγελματίες - να λειτουργήσουμε με περισσότερη διαφάνεια, συνέπεια και έγκαιρη ενημέρωση. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε σωστές αποφάσεις προς όφελος όλης της κοινωνίας. Η εμπειρία αυτή ας μας οδηγήσει σε μια πιο οργανωμένη και προνοητική επόμενη χρονιά...Farmakopoioi