Οι πλατφόρμες Facebook, Instagram, WhatsApp και Messenger είναι εκτός λειτουργίας καθώς υφίστανται μαζική βλάβη επηρεάζοντας δυνητικά δεκάδες εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, σύμφωνα με ιστοσελίδες εξειδικευμένες στην παρακολούθηση των πλατφορμών.Τα δύο μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram και οι δύο υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp και Messenger του κολοσσού της Καλιφόρνιας παρουσιάζουν σήμερα μαζική βλάβη.Η ιστοσελίδα Down Detector ανέφερε σήμερα κυρίως βλάβες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Ουάσινγκτον και το Παρίσι."Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι προσβάσιμος" "αδύνατον να βρεθεί η διεύθυνση του διακομιστή", ανέφερε η ιστοσελίδα του Facebook απευθυνόμενη σε πολλούς χρήστες σήμερα γύρω στις 18.00 ώρα Ελλάδος.Η βλάβη δείχνει να διαρκεί εδώ και σχεδόν πέντε ώρες."Έχουμε ενημερωθεί ότι ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύτηκαν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές μας και τα προϊόντα μας. Εργαζόμαστε για να επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία το ταχύτερο δυνατόν και ζητάμε συγγνώμη για αυτή την ταλαιπωρία", έγραψε στο Twitter o 'Αντι Στόουν, εκπρόσωπος Τύπου του ομίλου.We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.Η εταιρία δεν αντέδρασε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει το θέμα της βλάβης.Η πλατφόρμα των σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων μηνιαίων χρηστών διανύει μια από τις χειρότερες κρίσεις για τη φήμη της τις τελευταίες δυο εβδομάδες, εξαιτίας των αποκαλύψεων μιας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος.Στη Wall Street, η τιμή της μετοχής του Facebook καταγράφει πτώση 5%.«Προς πώληση προσωπικά δεδομένα 1,5 δισ. χρηστών»Ένα δημοσίευμα – βόμβα του Sputnik αναφέρει ότι πωλούνται δεδομένα δισεκατομμυρίων χρηστών του Facebook (!) σε χάκερ, την ώρα που η πλατφόρμα του «κολοσσού» των social media.Το δημοσίευμα αναφέρει πως τα προσωπικά δεδομένα δισεκατομμυρίων χρηστών του Facebook είναι διαθέσιμα για πώληση σε φόρουμ χάκερ και πιο συγκεκριμένα πως στα τέλη Σεπτεμβρίου, είχε δημοσιευτεί ανακοίνωση στο εν λόγω φόρουμ χάκερ που ανέφερε ότι είχε ονόματα, email, αριθμούς τηλεφώνου, τοποθεσία, φύλο 1,5 δισεκατομμυρίου χρηστών του Facebook.Ένας υποψήφιος αγοραστής φέρεται να ενδιαφέρεται για την αγορά των δεδομένων ενός εκατομμυρίου χρηστών, με αντίτιμο 5.000 δολάρια. Αυτό σημαίνει πως θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει όλα τα -προς πώληση- δεδομένα του Facebook για 7,5 εκατομμύρια δολάρια.Το νέο για πώληση 1,5 δισεκατομμυρίου προσωπικών δεδομένων χρηστών του Facebook έρχεται σε μια ιδιαίτερα ανησυχητική στιγμή.Την ίδια ώρα, έχει επιβεβαιωθεί ότι το Facebook και το Instagram έχουν αποσυρθεί από το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου (DNS).Μάλιστα, τα ονόματα τομέα Facebook, Instagram και WhatsApp έχουν καταχωρηθεί προς πώλησηΕργαζόμενοι λένε στους New York Times ότι δεν μπορούν να μπουν στο κτίριοΣε ένα κλίμα μπλακάουτ, με το Facebook να βιώνει το χειρότερο κρασάρισμα από το 2008, μια απίστευτη είδηση που μεταδίδει δημοσιογράφος των New York Times κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο. Όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ τεχνολογίας του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης, Sheera Frenkel, οι κάρτες εισόδου των εργαζομένων της εταιρείας Facebook έχουν μπλοκάρει και δεν μπορούν να μπουν στο κτίριο των κεντρικών γραφείων για να διορθώσουν το πρόβλημα.Η δημοσιογράφος η οποία προχώρησε σε ανάρτηση στο Twitter επικοινώνησε με εργαζόμενο της Facebook μετά το μπλακ άουτ.«Το Facebook προτίμησε το κέρδος από την καταπολέμηση ψευδών και μίσους»Στο μεταξύ, επώνυμη είναι πλέον η καταγγελία πρώην υπαλλήλου του Facebook που κατηγορεί την εταιρία ότι βάζει τα κέρδη της πάνω από την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της τροφοδότησης του μίσους.«Η απληστία επιτρέπει τη διάχυση τους ψεύδους και της ρητορικής μίσους», τόνισε σε τηλεοπτική της συνέντευξη την Κυριακή το βράδυ στις ΗΠΑ.Η Francis Hogen μίλησε στο εγκυρότατο ενημερωτικό πρόγραμμα «60 minutes» του καναλιού CBS αποκαλύπτοντας ότι είναι εκείνη που έχει καταθέσει τουλάχιστον οκτώ καταγγελίες σε συνεργασία με νομική ομάδα.Επίσης αποκάλυψε δεκάδες χιλιάδων σελίδων εσωτερικής έρευνας και άλλων εγγράφων, ενώ συνεργάστηκε ανωνύμως και με την εφημερίδα Wall Street Journal για την αποκάλυψη της πρακτικής μη περιορισμού των τοξικών αναρτήσεων.«Το Facebook θα χάσει χρήματα εάν φτιάξει τον αλγόριθμο που θα περιορίζει τη ρητορική μίσους, και το ξέρει καλά», είπε η Hogen στο CBS, οι καταγγελίες της οποίας οδήγησαν και σε ακρόαση της αμερικανικής Γερουσίας σχετικά με τα προβλήματα που προξενεί το Instagram σε έφηβες, όπου θα καταθέσει και η ίδια την Τρίτη.Οι καταγγελίεςΗ κα Hogen είχε άμεση γνώση του θέματος καθώς εργαζόταν στον τομέα παρακολούθησης της παραπληροφόρησης στο Facebook, και την Κυριακή αποκάλυψε ποια είναι και γιατί γνωρίζει όσα γνωρίζει κι απειλούν την πρώην εταιρία της όχι μόνο με βαρύτατα πρόστιμα αλλά και με σοβαρή απώλεια κύρους.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Wall Street Journal και στοιχειοθετεί με εσωτερικές παρουσιάσεις και ηλεκτρονικά μηνύματα η κα Hogen, το Facebook συνέβαλε στην αυξανόμενη πόλωση στον κυβερνοχώρο όταν επέφερε αλλαγές στον αλγόριθμο περιεχομένου του, απέφυγε να κάνει τα απαραίτητα βήματα για να μειώσει τους δισταγμούς πολλών για τον εμβολιασμό, ενώ γνώριζε καλά και ότι το Instagram (θυγατρική της εταιρίας) έπληττε την ψυχική υγεία των έφηβων κοριτσιών.Κατήγγειλε επίσης ότι το Facebook συνέβαλε στη διοργάνωση της εισβολής στο Καπιτώλιο, στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου όταν κατέβασε τον διακόπτη στο σύστημα ασφαλείας του μετά τις Αμερικανικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.Προσπαθώντας να προλάβει την αρνητική δημοσιότητα ο αντιπρόεδρος του Facebook, υπεύθυνος για τις Παγκόσμιες Υποθέσεις, (και πρώην αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης) ισχυρίστηκε πριν τη μετάδοση της συνέντευξης ότι «η εταιρία διεξάγει τεράστιες έρευνες την οποία και μοιράζεται με ανεξάρτητους ερευνητές όσο μπορεί αλλά δεν υπάρχει τελειότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής».