Τις τελευταίες 24 ώρες πυκνώνουν οι συζητήσεις γύρω από τον Νίκο Οικονομόπουλο και την εξομολόγηση που έκανε στον Γιώργο Λιάγκα σχετικά με την πίστη του.Στη χθεσινή εκπομπή Happy Day, η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε σε φήμες του παρελθόντος για τον δημοφιλή τραγουδιστή, κάτι που σχολιάστηκε αμέσως και στο Πρωινό του ΑΝΤ1. Σήμερα, στην ραδιοφωνική τους εκπομπή στον Sfera, τόσο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου όσο και η Νάνσυ Αντωνίου πήραν θέση επί του θέματος, συνεχίζοντας τη δημόσια συζήτηση.Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Έχουμε ακούσει απίθανες ιστορίες για όλο τον κόσμο. Για μια κατηγορία τραγουδιστών. Απλά αυτά είναι επειδή είναι κατηγορίες πολύ σοβαρές. Εννοώ γι’ αυτό για την κακοποιητική συμπεριφορά, πρέπει να τα λες με χειρουργική ακρίβεια».Νάνσυ Αντωνίου: «Ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει ό,τι και να σχολιάσουν γι’ αυτόν, ό,τι και να πουν γι’ αυτόν κτλ. Εγώ θα μείνω σε αυτό. Και καλά κάνει. Αν κάποιος θέλει να πει κάτι, γιατί και το δεν λέω, αλλά το λέω, πετάω μια σπόντα, είναι έχω πει πολλά. Αν κάποιος θέλει να πει κάτι, να βγει και να το πει. Τώρα να ακούσω κάποιον που έχει ακούσει φήμες και αυτές τις φήμες τις μεταφέρει δημόσια και εμείς το συζητάμε τώρα. Αισθάνομαι πολύ χαζή που το συζητάμε».Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όσο για τον Νίκο Οικονομόπουλο και εγώ θα σου έλεγα διάφορα που μπορεί να με έχουν στεναχωρήσει, προσωπικά πράγματα, για τον τρόπο με το πώς λειτουργεί, αλλά όχι για τέτοια σοβαρά θέματα. Για τον τρόπο λειτουργίας.Θέλω να πω ότι ακούω μερικά πράγματα που δεν έχω, ξαναλέω, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τέτοια. Δεν έχει να κάνει με κακοποιητικές συμπεριφορές ή οτιδήποτε άλλο, ότι γενικά σαν χαρακτήρας, στο πώς συμπεριφέρεται και σε κάποιους πολύ κοντινούς του ανθρώπους».Νάνσυ Αντωνίου: «Έχω ακούσει από άλλον άνθρωπο για τον Νίκο που ήταν πολύ πολύ κοντά του, ότι μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο και να βγαίνει στο δρόμο και να βοηθάει ανθρώπους που ούτε έχει ξαναδεί στη ζωή του. Θέλω να πω ότι εσύ λες για τη μία πλευρά του χαρακτήρα. Απ’ την άλλη πλευρά του χαρακτήρα, εγώ ξέρω πολύ καλά πράγματα. Γιατί να μην το πω και εγώ; Γιατί να λέμε μόνο το κακό Θα πω και το καλό που ξέρω».Τι είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου και η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Νίκο Οικονομόπουλο«Στο παρελθόν έχουμε ακούσει διάφορα, δεν θέλω να υπεισέλθω. Δεν θέλω τώρα να τα πω…» είπε στη χθεσινή εκπομπή η Τίνα Μεσσαροπούλου, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να ρωτά: «Έχει υπάρξει βίαιος, κακοποιητικός;»«Έχουν υπάρξει τέτοια δημοσιεύματα και τέτοιες δηλώσεις. Δεν ξέρω αν αληθεύουν, δεν θα μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν υπάρξει φήμες… Άλλες επαληθεύονται και άλλες όχι…» απάντησε η Τίνα Μεσσαροπούλου, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να καταλήγει: «Είναι ένα σύγχρονο παιδί εκφράζει αυτές τις απόψεις ότι αγαπά πολύ την θρησκεία».Πηγή: tvnea.com