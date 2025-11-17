farmakopoioi

Eισαγγελείς στην Ολλανδία συνδέουν με τεκμηριωμένο τρόπο 49 θανάτους νεαρών ανθρώπων με το παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα φαρμάκων Funcaps.nl.Οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου, που πωλούσε φάρμακα χωρίς άδεια και χωρίς τις απαραίτητες συνταγές, συνελήφθησαν τον Αύγουστο και αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για εμπορία και πώληση φαρμάκων χωρίς την επίβλεψη εγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας.Αυτή η τραγική υπόθεση αποδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο επικίνδυνη και απρόβλεπτη είναι η ηλεκτρονική πώληση φαρμάκων, όταν το φάρμακο δεν παραδίδεται στον ασθενή δια χειρός φαρμακοποιού και δεν ελέγχεται από αρμόδιες αρχές. Η κυκλοφορία ψευδεπίγραφων, μη ποιοτικών ή επικίνδυνων φαρμάκων μέσω διαδικτύου δημιουργεί ένα τεράστιο και ανεξέλεγκτο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.Οι φαρμακοποιοί, ως εγγυητές της ασφάλειας και της ποιότητας των φαρμάκων, θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη για την προστασία του πολίτη.Μέσω της φυσικής παρουσίας στα φαρμακεία, διασφαλίζουμε ότι κάθε φάρμακο που διανέμεται είναι υπογεγραμμένο με την επίβλεψη και την εγγύηση του επιστήμονα και ότι ο ασθενής λαμβάνει το σωστό φάρμακο, στη σωστή δοσολογία, και με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.Η δημόσια υγεία και η ασφάλεια του κάθε πολίτη δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Τα τραγικά γεγονότα στην Ολλανδία τονίζουν πόσο καθοριστική είναι η άμεση και συνεχής επαγρύπνηση και η αυστηρή τήρηση των κανόνων από όλους μας που ασχολούμαστε με την υγεία και τη φροντίδα του πολίτη.Διαβάστε το δημοσίευμα από το protothema.gr:Οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου συνελήφθησαν τον Αύγουστο και θεωρούνται ύποπτοι για εμπορία φαρμάκων χωρίς άδεια και πώληση φαρμάκων χωρίς τις απαραίτητες συνταγές Ολλανδοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν σήμερα πως ερευνούν τουλάχιστον 49 θανάτους που ενδεχομένως συνδέονται με ένα παράνομο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης φαρμάκων, το οποίο είχαν κλείσει τον Αύγουστο.Σε μια δικαστική υπόθεση σε βάρος των ιδιοκτητών του ιστότοπου Funcaps.nl, οι εισαγγελείς ανέφεραν πως εντόπισαν μια ισχυρή διασύνδεση μεταξύ των θανάτων 27 νέων στην πλειονότητά τους ανθρώπων και της χρήσης προϊόντων που παρήγγειλαν στο Funcaps.Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, στη βάση δεδομένων της αστυνομίας, εμφανίστηκαν άλλες 22 υποθέσεις που θα μπορούσαν επίσης να σχετίζονται με τον ιστότοπο, ενώ προσφάτως οι γονείς άλλων τεσσάρων ανθρώπων που πέθαναν κατήγγειλαν μια πιθανή σχέση, ανέφεραν οι αρχές.Οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου συνελήφθησαν τον Αύγουστο και θεωρούνται ύποπτοι για εμπορία φαρμάκων χωρίς άδεια και πώληση φαρμάκων χωρίς τις απαραίτητες συνταγές.Ο δικηγόρος των υπόπτων δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει, όμως ολλανδικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου πως οι πελάτες του ήταν πάντα ξεκάθαροι σχετικά με τα προϊόντα που πωλούσαν στον ιστότοπό τους, τα οποία έφεραν σημάνσεις σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονταν με την κατανάλωσή τους.Farmakopoioi