Μετράμε μήνες πλέων από την πολυπόθητη πρεμιέρα της νέας σειράς του HBO "House of the Dragon" τα γεγονότα της οποίας χρονολογούνται 200 χρόνια πριν την πτώση του θρόνου στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά "Game of thrones".

Το πρώτο τρέιλερ είναι γεγονός και απλά μας κόβει την ανάσα καθώς προμηνύει ότι θα δούμε μια ακόμη υπερπαραγωγή.

Για όλους εμάς που αγαπήσαμε το "Game of thrones" σίγουρα αυτές οι πρώτες εικόνες μας φέρνουν πολλές αναμνήσεις και μας κάνουν την αναμονή ακόμα ποιο αγωνιώδη.

Πάρτε λοιπών μια πρώτη γεύση.

doriforosnews